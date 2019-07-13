Нур-Султан. 12 июля. Kazakhstan Today - Полицейские обезвредили мужчину с ножом на улице в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.

Инцидент произошёл 11 июля, около 19.00, на улице Кажымукана. Во время патрулирования сотрудники полка полиции Нур-Султана старший лейтенант полиции Абзал Жолмахов и лейтенант полиции Асан Команов заметили мужчину, который размахивая предметом, похожим на нож, громко что-то говорил прохожим", - сообщили в пресс-службе столичного департамента полиции.

По информации ДП, при задержании мужчина оказал активное сопротивление. Оперативно реагируя на реальную угрозу безопасности граждан, Абзал Жолмахов обезвредил вооружённого ножом. Задержанный доставлен в управление полиции района Алматы для дальнейшего разбирательства и привлечения к ответственности.

Во время разбирательства выяснилось, что дебошир уже попадал в поле зрения полицейских.

Как было установлено, в отношении 35-летнего жителя Павлодарской области сотрудниками департамента полиции Акмолинской области проводились оперативно-розыскные мероприятия", - заключили в пресс-службе.

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