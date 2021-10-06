Сотрудница акимата Усть-Каменогорска понижена в должности после пьяной езды за рулем

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 5 ОКТЯБРЯ - В администрации Усть-Каменогорска сообщили, что после инцидента Индиру Калжабаеву понизили в должности. Ее не стали увольнять из акимата в связи с семейным положением, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Специализированный суд по административным правонарушениям Усть-Каменогорска признал Индиру Калжабаеву виновной по части 1 статьи 608 КоАП и назначил 15 суток административного ареста. Кроме того, чиновницу лишили права управления транспортными средствами на семь лет, сообщает YK-News.

Индира Гадылшыновна Калжабаева в суде вину признала.

В акимате сообщили, что по решению дисциплинарной комиссии за несоблюдение этики государственного служащего Индира Калжабаева была понижена в должности - с начальника отдела до специалиста аппарата акима.

Это бесспорно, что исполнение служебных обязанностей и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения абсолютно несовместимы с этикой государственного служащего. Но хотелось бы отметить, что Индира Гадылшиновна работает в администрации города 36 лет. Это человек, который находит в себе силы и для сложной работы, и для своей семьи. Она одна воспитывает троих несовершеннолетних детей и ухаживает за больной матерью. Лишать ее работы мы посчитали недопустимым. При этом принятое нами решение в полной мере соответствует закону о государственной службе Республики Казахстан", - рассказал руководитель аппарата акима Фархат Жилибаев.

В июле в соцсетях появилось видео, главной героиней которого стала сотрудница аппарата акима города Индира Гадылшыновна Калжабаева. Чиновница на автомобиле приехала к пункту вакцинации в районе парка "Самал" и, по мнению автора видео, находилась в состоянии алкогольного опьянения.

На место вызвали сотрудников полиции.

В департаменте полиции подтвердили, что 54-летняя водитель управляла транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В отношении нее был составлен административный протокол, дело направили в суд.



