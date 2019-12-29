Спасатели продолжают работы на месте крушения самолета

Алматы. 28 декабря. Kazakhstan Today - На месте происшествия продолжаются аварийные работы по ликвидации последствий крушения самолета близ Алматы , передает Kazakhstan Today.

Спасателями КЧС МВД совместно со спасателями Службы спасения Алматы продолжаются работы на месте ЧС по разбору обломков самолета при помощи гидравлических инструментов.

"В рамках взаимодействия и оказания содействия при проведении следственных действий от служб гражданской защиты задействованы 3 автокрана для поднятия тяжелых элементов самолета. Также производится слив горюче-смазочного материала с бака самолета с привлечением специализированной техники и специалистов аэропорта. С начала проведения работ по сливу авиакеросина, специальной пожарной техникой Департамента по ЧС обеспечена пожарная безопасность", - сообщили в ДЧС города Алматы.

По состоянию на 17.00 из имеющихся в баке 4875 литров авиационного топлива откачено 2000 литров. Для недопущения возгорания в готовность выставлена пожарная техника АЦ-5 и АЦ-8 (лафетный ствол ГПС-600) для подачи пены.

По данным ведомства, на месте работают оперативный штаб, структурные подразделения Комитета по ЧС МВД РК, представители местных исполнительных органов, а также службы гражданской защиты Алматы и Алматинской области в количестве - 350 человек и 57 единиц техники. Место проведения аварийно спасательных работ оцеплено сотрудниками полиции и солдатами Национальной Гвардии.

Кроме того, Службой защиты животных и растений проведена соответствующая работа по ветеринарно-санитарному обследованию территории, в ходе которой установлено, что на месте падения и на территории частного сектора села Гульдала Талгарского района павших животных не обнаружено. Эпизоотическая ситуация на данной территории благополучная.

Для оказания экстренной психологической помощи организована работа телефонов "Горячая линия". По состоянию на 17.00 всего поступило 1344 звонка. Психологами КЧС оказана экстренная психологическая помощь 59 родственникам пострадавших, а также психологами МЗ оказана психологическая помощь 47 пострадавшим находящимся на стационарном лечении.

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