Алматы. 30 января. Kazakhstan Today - Специалисты заявили, что смерть новорожденного в перинатальном центре Алматы произошла не из-за вакцины, сообщила руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Айзат Молдагасимова, передает Kazakhstan Today.

Специалисты отметили, что прививки против болезней могут давать осложнения. Но причина не в качестве препаратов, а в элементарном несоблюдении рекомендаций врачей, сообщает Первый канал "Евразия"

Ребенок скончался 19 января , прожив всего 10 дней после рождения. По словам отца мальчика, он был здоровым и активным. Но после прививки от гепатита его состояние резко ухудшилось, и в итоге мальчик умер. Специально созданная комиссия проанализировала действия персонала, родителей и просмотрела результаты вакцинации других детей.

"Никоим образом летальность данного исхода у ребенка не связана с вакциной. Никоим образом! Есть другие причины, есть другие выводы, но с вакциной они никак не связаны. Если бы эта вакцина среагировала у одного ребенка, она бы среагировала и во 2-м, и в 3-м, и в 5-м, и в 10-м случае", - сказала Айзат Молдагасимова.

Другие причины и выводы озвучены не были. Но специалисты отмечают, что в некоторых случаях осложнения после вакцинации могут быть вызваны действиями родителей, которые, выслушав рекомендации врачей, их попросту игнорируют.

Делаешь вакцину, объясняешь маме: после прививки, пожалуйста, соблюдайте то-то, то-то. Пожалуйста, мамочка, не давайте ребенку те продукты, которые у нас являются общеизвестными продуктами, которые могут дать какую-то аллергическую реакцию. Мама говорит, хорошо. Ребенок плачет, она говорит: не плачь, жаным, сейчас пойдем в магазин, я куплю тебе киндер, шоколадку - и все. С кем я разговаривала?" - рассказывает педиатр Светлана Постнова.

Результатом таких действий могут стать осложнения, причиной которых родители назовут вакцину. Другие, кто только готовился сделать ребенку прививку, попросту от нее откажутся. В прошлом году Всемирная организация здравоохранения впервые включила отказ от вакцинации в список глобальных угроз человечеству.

При анализе мы постоянно ведем мониторинг причин отказов, на сегодняшний день 79,4% приходится на личные убеждения родителей. Тот или иной родитель заявляет: "Ну, я считаю, он не нужен. Я не болел, дедушка не болел, родственники не болели. Зачем прививаться?" - говорит руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города.

По словам Айзат Молдагасимовой, родственники и соседи не болели как раз потому, что вовремя получили прививки, которые позволили организму выработать иммунитет. При этом в нашей стране не было зарегистрировано летальных случаев из-за некачественной вакцины. Врачи настаивают на безопасности прививок и призывают соблюдать требования врачей.

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