СпецЦОНы Казахстана не будут работать 7 и 8 июля
Астана. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане дежурные спецЦОНы не будут работать 7 и 8 июля из-за проведения технических работ, сообщили в "Правительстве для граждан".
"7 и 8 июля текущего года будет приостановлена работа дежурных спецЦОНов Казахстана в связи с проведением технических работ в информационных системах КАП МВД РК по государственной регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений. При этом дежурные ЦОНы будут принимать клиентов в эти дни", - проинформировали в компании.
По информации пресс-центра, в понедельник, 10 июля, спецЦОНы будут работать в штатном режиме с 9.00 до 18.00, дежурные с 9.00 до 20.00.
Также отмечается, что 6 и 9 июля являются выходными днями для ЦОНов и спецЦОНов страны.
В будние дни ЦОНы и спецЦОНы работают с 9.00 до 18.00, дежурные - в будни с 9.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 13.00.
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В акимате Алматы, рассказали, когда восстановят регулярную подачу воды
В предыдущие годы было прохладнее в июле и августе, в связи с чем подобных проблем не возникало. Синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до +25+28 к концу недели, начиная с пятницы. Данный температурный режим сохранится и в первой декаде августа. В этом случае концентрация мутности сократится, потому что уменьшится таяние ледников", - объяснил Алибеков.
В фильтровальную станцию мы не можем подать воду по той причине, что она забьется и тогда настанет реальная техногенная опасность для города. Когда снизится замутнение, и вода станет светлее, водозабор "Медео" будет заполняться", - сказал Малыбаев.
В Астане больше половины пассажиров не платят за проезд
Минимум 51% пассажиров не платит за проезд, а это наши убытки, наша заработная плата, наши запасные части, вовремя купленные горюче-смазочные материалы. На сегодня картина очень печальная. Если 100 человек перевозим, то 51 человек не платит", - сообщил Шакаев.
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Досаев считает недостаточным количество голосов в петиции с требованием его отставки
Мы были на совещании правительства по итогам поездки премьер-министра нашей страны, договорились о совместной работе министерства экологии, акимата Алматы и маслихата над усилением мер для контроля за качеством горюче-смазочных материалов, проведения техосмотра машин. Вы, наверное, видели машины, которые называют "коптильни", с серией 05, грузовики. Мне предлагали разные идеи, чтобы я закрыл въезд в город. Но я сказал, что, наверное, сначала мы должны подготовиться и только потом ограничивать, как во всем мире", - сказал Ерболат Досаев.
В Минпросвещения регламентировали согласование групповых поездок детей за рубеж
Соответствующие письма о необходимости согласования выездов детей в страны со спорными территориями направлены в регионы. Данная мера направлена на обеспечение безопасности и защиты прав несовершеннолетних в зарубежных поездках", - пояснили в ведомстве.
- Родителям или организаторам обратиться в управление образования или напрямую в Министерство просвещения РК для информирования о выезде на спорные территории;
- Родителям или организаторам предоставить документы (цель выезда, маршрут поездки, сопровождающие лица, список несовершеннолетних, информацию об организаторах).
Далее Комитетом по охране прав детей Министерства просвещения РК ведется изучение материалов и дается заключение", - сообщили в пресс-службе.
Координация закреплена за управлениями образования", - добавили в министерстве.
Пока новых фактов не было выявлено. Если будут, вы будете знать", - заявил глава ведомства.
В Алматы пресекли деятельность финпирамиды
Сотрудниками при участии активистов города пресечена деятельность компании на ранней стадии, что позволило сократить количество обманутых вкладчиков. Представители компании S-Group обещали вкладчикам высокую доходность от 6% до 8% в месяц или более 70% в год. Минимальная сумма вклада - 100 долларов США. Также предусмотрено получение гарантированного дохода в размере 5% от суммы в случае привлечения за собой вкладчиков", - проинформировали в АФМ.
В настоящее время проводится досудебное расследование. В отношении подозреваемой санкционирована мера пресечения "в виде содержания под стражей". Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью компании "S-Group", просим обратиться в Департамент экономических расследований по городу Алматы или в call-центр АФМ", - отметили в АФМ.
Пнувший маленькую девочку в ТРЦ в Алматинской области гражданин Турции арестован
Мужчина, нанесший телесные повреждения маленькой девочке взят под стражу. Вчера, 25 июля текущего года ходатайство органа расследования об избрании меры пресечения "Содержание под стражей" в отношении подозреваемого гр. О., 1998 года рождения удовлетворено и санкционировано Следственным судом Карасайского района сроком на 2 месяца (на период расследования)", - говорится в сообщении.
Предварительное следствие по уголовному делу проводится при координации департамента полиции Алматинской области. Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно - процессуального кодекса РК каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - отметил Рустам Абдрахманов.
В Алматы устраняют последствия селя, для жителей Медеуского района организован подвоз воды, установлены биотуалеты
В июле этого года отмечается аномально жаркая погода за последние 8 лет. Из-за повышенного температурного фона на протяжении 12 дней в горах наблюдается активное таяние ледников", - сообщил и. о. начальника ДЧС Алматы полковник Ерлан Алибеков.
Укрепление берегов горной реки в селевом врезе (длина около 8 км) не представляется возможным ввиду нахождения в высокогорье. Работы осложнены труднодоступностью, крутизной склонов и отсутствием инфраструктуры", - сообщил Ерлан Алибеков.
В случае дальнейшего снижения температурного графика специалисты прогнозируют уменьшение концентрации мутности исходной воды, что в свою очередь приведет к дальнейшему восстановлению подачи воды для жителей района", - сообщил руководитель управления энергетики и водоснабжения Талгат Малыбаев.
Сегодня мы совместно с руководством "Алматы Су" встретились с жителями южной части Медеуского района. По обращению жителей увеличено количество водовозов (до 8 единиц), установлены биотуалеты, организована горячая линия по данным вопросам", - сказал Оразалин.
Заявки по водовозам и биотуалетам принимаются по следующим номерам: + 7 775 594 90 94 (по биотуалетам), + 7 707 776 47 72 (по водовозам). Для нужд населения организована поставка питьевой воды на спецтехнике, заявки принимаются диспетчерской службой ГКП "Алматы Су" по следующим номерам: 274-66-66, +7 777-852-91-01", - сообщили в акимате.
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