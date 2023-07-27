СпецЦОНы Казахстана не будут работать 7 и 8 июля

Дежурные ЦОНы будут принимать клиентов в эти дни

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Астана. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане дежурные спецЦОНы не будут работать 7 и 8 июля из-за проведения технических работ, сообщили в "Правительстве для граждан".

"7 и 8 июля текущего года будет приостановлена работа дежурных спецЦОНов Казахстана в связи с проведением технических работ в информационных системах КАП МВД РК по государственной регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений. При этом дежурные ЦОНы будут принимать клиентов в эти дни", - проинформировали в компании.

По информации пресс-центра, в понедельник, 10 июля, спецЦОНы будут работать в штатном режиме с 9.00 до 18.00, дежурные с 9.00 до 20.00.

Также отмечается, что 6 и 9 июля являются выходными днями для ЦОНов и спецЦОНов страны.

В будние дни ЦОНы и спецЦОНы работают с 9.00 до 18.00, дежурные - в будни с 9.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 13.00.





