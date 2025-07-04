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Список вузов для обучения по стипендии "Болашак" расширили в Казахстане Дополнено
Фото: freepik.com
Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек подписал приказ "О внесении дополнений в приказ исполняющего обязанности Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 19 апреля 2024 года № 176 "О некоторых мерах по реализации международной стипендии "Болашак", передает корреспондент агентства.
В частности, список ведущих зарубежных вузов для академического обучения по всем специальностям пополняется:
- Нью-Йоркской академией кино (New York Film Academy);
- Лондонским университетом искусств (University of the Arts London);
- Королевской академией музыки (Royal Academy of Music);
- Первым московским государственным медицинским университетом имени Сеченова (I.M. Sechenov First Moscow State Medical University);
- Лондонской школой гигиены и тропической медицины (London School of Hygiene & Tropical Medicine);
- Университетом Калифорния в Сан-Франциско (University of California, San Francisco).
Дополнено 03.07.2025, 17.10
Постановлением правительства РК вносятся изменения в правила отбора претендентов для присуждения международной стипендии "Болашак". Документ опубликован на сайте банка НПА.
В постановлении уточняется, что претенденты на получение степени бакалавра, магистра, доктора философии (PhD), доктора по профилю, обучение в резидентуре, самостоятельно поступившие на академическое обучение или обучающиеся в ведущих зарубежных высших учебных заведениях, включенных в список.
Стипендия "Болашак" присуждается однократно: для прохождения стажировки, получения каждой степени, обучения в резидентуре, за исключением лиц, не воспользовавшихся ранее присужденной стипендией и не приступивших к обучению или стажировке, при условии отсутствия задолженности перед администратором, которым предоставляется повторная однократная возможность участия в конкурсном отборе для присуждения стипендии "Болашак", - говорится в документе.
Отмечается, что к участию в конкурсном отборе допускаются граждане Казахстана с учетом их совокупных сроков обучения на языковых курсах, академического обучения/стажировки и последующей отработки, не выходящие за пределы общеустановленного законодательством пенсионного возраста на момент подачи документов, имеющие документ о среднем образовании для получения степени бакалавра, высшее образование либо степень бакалавра и представившие документы согласно условиям и требованиям.
Необходимый минимальный уровень знаний государственного языка для претендентов утверждается рабочим органом. Необходимый минимальный уровень знаний иностранного языка для претендентов определяется и утверждается рабочим органом с учетом требований зарубежных высших учебных заведений, зарубежных партнеров", - говорится в постановлении.
При этом лица, не выполнившие договорные обязательства по осуществлению непрерывной трудовой деятельности по специальности, полученной в рамках стипендии "Болашак", прошедшие стажировку в рамках прохождения научной стажировки и не выполнившие договорные обязательства по трудовой отработке, а также имеющие задолженность перед администратором по возврату бюджетных средств, затраченных на обучение/прохождение стажировки, не допускаются к участию в конкурсном отборе для присуждения стипендии "Болашак".
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Напомним, в этом году 189 казахстанцев стали обладателями стипендии "Болашак".