Стал известен график работы ЦОНов и спецЦОНов в январе

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Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - О том, как будут работать ЦОНы и спецЦОНы страны в новогодние праздники, сообщили в госкорпорации "Правительство для граждан".





В связи с празднованием Нового года ЦОНы и спецЦОНы не будут работать с 1 по 3 января. При этом 4 января, суббота, является рабочим днем для дежурных центров обслуживания населения. Прием будет осуществляться с 09.00 до 13.00", - рассказали в госкорпорации.





5 и 6 января все центры страны будут работать в обычном режиме. Так как 7 января в Казахстане празднуется православное Рождество, этот день для ЦОНов и спецЦОНов являются выходным.





В госкорпорации напомнили, что в будние дни центры обслуживания населения принимают граждан с 09.00 до 18.00. Дежурные центры обслуживания населения работают с понедельника по пятницу с 09.00 до 20.00 и в субботу с 09.00 до 13.00.





Актуальные адреса дежурных центров обслуживания населения можно найти на официальной странице Государственной корпорации в Instagram, а также узнать по номеру 1414.