Статус оралмана в этом году получили более 6 тыс. человек

Нур-Султан. 25 июня. Kazakhstan Today - За 5 месяцев текущего года статус оралмана получили 6,3 тыс. этнических казахов, передает Kazakhstan Today.

Об этом в ходе отчетной встречи с населением, прошедшей в онлайн режиме в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов.

Глава МТСЗН проинформировал, что с 1991 года на историческую родину вернулись и получили статус оралмана более 1 млн этнических казахов , что составляет 6% от общей численности населения страны.

По состоянию на 1 июня в республику прибыли 3245 семей (6361 этнический казах), 631 семья (2224 человек) оралманов и переселенцев расселились в регионах приема (ВКО, СКО, Акмолинская, Павлодарская, Костанайская области)" - сообщил Биржан Нурымбетов.

Он также отметил, что 13 мая текущего года главой государства подписан закон по совершенствованию миграционных процессов.

Документ предусматривает: изложение понятия "кандас" в новой редакции , согласно которой главным критерием является факт, что этнический казах ранее не состоял в гражданстве РК; продление статуса оралмана местным исполнительным органом однократно на срок не более шести месяцев для расширения возможностей получения гражданства Республики Казахстан в упрощенном порядке; право репатриантов одновременно подать документы на получение разрешения на постоянное проживание и приобретение казахстанского гражданства", - сказал Нурымбетов.

Говоря о внешней трудовой миграции, министр подчеркнул, что квота на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) в 2020 году сокращена на 40% по сравнению с 2019 годом.

С начала года выданы разрешения на привлечение более 7,7 тыс. единиц ИРС. Работодателями уплачен налоговый сбор на сумму 2,8 млрд тенге. При этом компаниями соблюдаются требования по обеспечению казахстанского содержания в кадрах, доля которых составила 96%", - сказал Нурымбетов.

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