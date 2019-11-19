За годы независимости в Казахстан прибыло более 1 млн этнических казахов

Нур-Султан. 18 ноября. Kazakhstan Today - C 1991 года в Казахстан прибыло более 1 млн этнических казахов, передает Kazakhstan Today.
18 ноября 1991 года по инициативе Н. Назарбаева было принято постановление правительства КазССР о порядке переселения лиц коренной национальности из-за рубежа, положившее начало возвращению на Родину наших соотечественников. С 1991 года в Казахстан прибыло более 1 млн этнических казахов", - написал в Twitter президент РК Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, ранее он предложил отказаться от употребления слова "оралман" в отношении вернувшихся на историческую родину казахов в пользу термина "кандас".
По данным Минтруда и соцзащиты РК с начала 2019 года гражданами Казахстана стали более 10,7 тыс. этнических казахов, вернувшихся на историческую родину из соседних стран. Большинство новых граждан прибыли в нашу республику из Узбекистана - 48,5%. Странами исхода также являются КНР - 36%, Монголия - 6,2%, Туркменистан - 5,4%, Российская Федерация - 1,1%, Иран - 0,5% и другие.
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