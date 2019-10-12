Алматы. 11 октября. Kazakhstan Today - Ставшая причиной эвакуации людей из торгового дома в Алматы подозрительная коробка оказалась пустой, передает Kazakhstan Today.
Коробка оказалась пустой", - сообщили в пресс-службе департамента полиции города.
Напомним, сегодня из-за подозрительного предмета в одном из торговых домов Алматы, расположенном по улице Розыбакиева в Бостандыкском районе города, провели эвакуацию людей. Экстренными и оперативными службами города осуществлены проверочные мероприятия.
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