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Ставшая причиной эвакуации людей из торгового дома в Алматы подозрительная коробка оказалась пустой

11.10.2019, 12:20 6130
Алматы. 11 октября. Kazakhstan Today - Ставшая причиной эвакуации людей из торгового дома в Алматы подозрительная коробка оказалась пустой, передает Kazakhstan Today.
 

Коробка оказалась пустой", - сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

 
Напомним, сегодня из-за подозрительного предмета в одном из торговых домов Алматы, расположенном по улице Розыбакиева в Бостандыкском районе города, провели эвакуацию людей. Экстренными и оперативными службами города осуществлены проверочные мероприятия.
 

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