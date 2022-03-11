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Столичные активисты требуют ввести трехлетний мораторий на точечную застройку в Нур-Султане

10.03.2022, 17:23 25121
Столичные активисты требуют ввести трехлетний мораторий на точечную застройку в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. 10 МАРТА - Столичные активисты намерены провести пресс-конференцию, на которой собираются выразить протест против точечной застройки в Нур-Султане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Проблема закулисного принятия решений относительно точечной застройки столицы не решается многие годы, несмотря на десятки акций протестов горожан. Это приводит к бездумной раздаче земельных участков в угоду коммерческих интересов застройщиков. В результате наблюдается нехватка социальных объектов, ухудшение экологии, снижение качества и комфортности городской среды и социальное неравенство. Проблема транспортного коллапса будет увеличиваться с каждым годом. Все это приводит к росту напряженности в гражданском обществе", - сообщается в пресс-релизе, отправленном на почту агентства KAZAKHSTAN TODAY.

 
На пресс-конференции будут представлены 8 инициативных групп, которые отстаивают интересы свыше 100 тысяч жителей, проживающих в различных столичных ЖК.

К сожалению, все попытки инициативных групп наладить диалог с городской властью не нашли должного отклика со стороны горадминистрации. Вместо обсуждения проблем мы имеем дело с чудовищной дезинформацией со стороны акимата, попытками забалтывания темы, очернения неравнодушных граждан с помощью грязных пиар-технологий, а также преследование активистов путем административного давления", - говорится в релизе.

 
Инициативная группа, в частности, намерена обратиться к президенту Касым-Жомарту Токаеву с просьбой ввести трехлетний мораторий на точечную застройку в столице.
 

Данное окно даст возможность пересмотреть незаконные схемы передачи земельных участков и дать объективную правовую оценку действиям застройщика и госорганов с привлечением прокуратуры, а также Агентства по противодействию коррупции", - заявляют активисты. 


Ранее сообщалось, что в Нур-Султане после скандала в элитном районе построят школу вместо очередного ЖК.

Точечная застройка давно стала больной темой. Города застраиваются хаотично, зачастую без учета мнения общественности, заявил 27 января министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев в ходе круглого стола в СЦК. Для решения этой проблемы МИИР РК совместно с Ассоциацией урбанистов Казахстана запускает портал "Берекелi бастама", где каждый казахстанец сможет предлагать идеи для улучшения инфраструктуры городов страны и голосовать за наиболее актуальные инициативы граждан, сообщил глава ведомства.

15 января стало известно, что Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в рамках поручений главы государства подготовило ряд мер по демонополизации строительного рынка и его конкурентному развитию.
 

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Air Astana приостанавливает все полеты в Россию

11.03.2022, 09:54 356
НУР-СУЛТАН. 11 МАРТА - Авиакомпания Air Astana из-за прекращения страхового покрытия приостанавливает все полеты в Россию, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По причине прекращения страхового покрытия коммерческих полетов из/в Российскую Федерацию и над ее территорией все полеты по данному направлению будут приостановлены", - сообщается на странице авиакомпании Air Astana в Instagram.

 
Отмечается, что авиакомпания в срочном порядке решает эти вопросы с правительством Казахстана для скорейшего восстановления рейсов
 

Просим пассажиров отмененных рейсов обращаться по месту приобретения для возврата средств, который будет осуществлен в полном размере", - добавили в авиакомпании.

 

В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

11.03.2022, 08:37 2536
В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки
НУР-СУЛТАН. 11 МАРТА - Большая территория Казахстана будет находиться под влиянием южного циклона, с которым ожидаются осадки, туман, гололед, усиление ветра, сообщает РГП "Казгидромет", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным синоптиков, лишь в крайних северных регионах страны под влиянием холодного антициклона ожидается погода преимущественно без осадков.
 
На юге Акмолинской области, днем на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью на западе, юге, севере Актюбинской области - низовая метель, в центре, на севере - ветер 15-20 метров в секунду, ночью на юге области - гололед. 
 
На северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, востоке, в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед. 
 
На западе, севере Мангистауской области - туман. 
 
Ночью и утром на юге, в центре Алматинской области - туман, днем на востоке области - ветер 15-20 метров в секунду. 
 
На юге, юго-западе Костанайской области ожидается низовая метель, на севере области - туман, на юге области ветер 15-20 метров в секунду. 
 
На западе, юге Карагандинской области - туман, гололед, на западе, юге области - ветер 15-20 метров в секунду. 
 
На юго-западе, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман, днем на западе, юго-западе области - ветер 15-20 метров в секунду. 
 
В центре Кызылординской области - туман, ночью и утром на севере, в центре области - ветер 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, в горных районах Жамбылской области ожидается туман, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области - ветер 15-25 метров в секунду. 
 
В Алматы ожидаются осадки, +10+12 градусов, скорость ветра - 2-7 метров в секунду.
 
В Нур-Султане - переменная облачность, -9-11 градусов, скорость ветра - 9-14, днем порывы 15-20 метров в секунду.

Штормовое предупреждение объявили в Шымкенте и восьми областях.
 

Штормовое предупреждение объявили в Шымкенте и восьми областях

10.03.2022, 21:21 15506
НУР-СУЛТАН. 10 МАРТА - Непогода ждет жителей Шымкента, Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Костанайской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 11 марта в центре Кызылординской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, северный ночью и утром на севере, в центре области 15-20 метров в секунду. 
 
Утром и днем 11 марта в горах, сутки 12 марта на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается сильные осадки (преимущественно дождь). В горных и предгорных районах гроза. Ветер юго-западный на западе области, в горных и предгорных районах 15-20 метров в секунду, 12 марта в горных районах порывы 25 метров в секунду. 
 
В Шымкенте 12 марта временами ожидается сильные осадки (преимущественно дождь). Временами гроза. Ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду.
 
11 марта ночью на западе, юге, днем на северо-западе, западе Актюбинской области ожидается низовая метель. Ночью на юге области гололед. Ветер восточный, северо-восточный в центре, на севере области 15-20 метров в секунду.
 
11 марта на севере Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер восточный, северо-восточный, на северо-востоке области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
11 марта на юге Акмолинской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду.
 
11 марта на западе, юге Карагандинской области ожидаются туман, гололед. Ветер восточный, северо-восточный, на западе, юге области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
11 марта на юге, юго-западе Костанайской области ожидается низовая метель. На севере области туман. Ветер северо-восточный, на юге области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Днем 11, сутки 12 марта в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь). На севере области, в горных районах туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду, 12 марта временами 23-28 метров в секунду. 
 

В Нур-Султане отменили строительство еще одного ЖК

10.03.2022, 18:23 23526
Фото: Акимат Нур-Султана
НУР-СУЛТАН. 10 МАРТА - В столичном акимате сообщили, что строительство жилищного комплекса в линейном парке столицы отменено, застройщику для решения социальных вопросов будут предложены другие земельные участки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Кроме того, на территории между ЖК Caspian Palace и БЦ Palazzo degli Affari в квадрате улиц Сыганак, А. Бокейхана, Керей, Жанибек хандар и проспекта Мангілік Ел вместо строительства ранее запланированных многоквартирных жилых комплексов будет построен сквер для удобства жителей", - сообщается на сайте акимата Нур-Султана.

 
Напомним, ранее в Нур-Султане после скандала в элитном районе было решено построить школу вместо очередного ЖК.
 
Также на Большом и Малом Талдыколе будет создан экопарк.
 
Между тем столичные активисты требуют ввести трехлетний мораторий на точечную застройку в Нур-Султане. 
 

Все заявки от пострадавших во время январских беспорядков алматинских предпринимателей рассмотрены - акимат

10.03.2022, 15:45 27026
Все заявки от пострадавших во время январских беспорядков алматинских предпринимателей рассмотрены - акимат
Фото: Facebook/Ольга Агапова
АЛМАТЫ. 10 МАРТА - В Алматы рассмотрены все поданные заявки от представителей малого и среднего бизнеса, пострадавших во время январских беспорядков, сообщил сегодня на брифинге в региональной службе коммуникаций Алматы руководитель управления предпринимательства и инвестиций города Еркебулан Оразалин, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Преимущественно пострадал сектор торговли и услуг. Большинство заявок поступило от предпринимателей, занимающихся реализацией непродовольственных товаров, обуви, одежды, а также от владельцев обменных пунктов и магазинов, расположенных на территории ТРЦ, торгующих бытовой техникой, ювелирными изделиями", - сообщил Оразалин.

 
Всего, по его словам, на электронную платформу InfoKazakhstan поступило 1355 заявок от 1188 предпринимателей.
 

По итогам заседаний региональной комиссии одобрено 1139 заявок на сумму 5286 млн тенге, из них 595 заявок на сумму 4194 млн тенге из бюджетных средств, еще 544 заявки на сумму 1091 млн тенге из средств фонда "Жана Алатау", - рассказал глава управления.

 
Оставшиеся 216 заявок направлены на доработку. По 120 из них предоставлены неполные пакеты документов, а 96 направлены на судебную экспертизу в связи с несогласием по сумме выплаты в рамках упрощенного механизма.
 
Оразалин также напомнил, что в городе открыт консультационный штаб при центре предпринимательства Qoldaу для оказания содействия по предоставлению полного пакета документов.
 
Пострадавшие предприниматели, которым еще не выплачена компенсация, могут обратиться за консультациями по адресу: Алматы, ул. Байзакова, 303, кабинет 101, в будние дни с 09.00 до 18.00.
 
Следующие заседания региональной комиссии запланированы на 12, 15 и 18 марта 2022 года.


 

В феврале из Казахстана пытались вывезти около 1 миллиона незадекларированных долларов

10.03.2022, 12:15 38651
НУР-СУЛТАН. 10 МАРТА - В феврале из Казахстана пытались вывезти наличными незадекларированные 995 410 долларов. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Только за февраль месяц 2022 года на таможенных постах "Жетысу", "Ауежай-Астана", "Ауежай-Актобе", "Казыгурт", "Ауежай-Шымкент", "Ауежай-Актау" был выявлен 51 факт провоза незадекларированных наличных денег. Общая сумма незадекларированных наличных денег составила 995 410 долларов США", - сообщили в ведомстве.

 
По информации комитета, всего за февраль 2022 года составлено 50 административных материалов по части 3 статьи 551 КоАП РК (Не декларирование или недостоверное таможенное декларирование товаров, наличных денежных средств, денежных инструментов, недостоверное заявление сведений в таможенных документах), сумма штрафа по данным нарушениям - 1 531 500 тенге.
 
В городе Алматы в феврале 2022 года составлено 37 административных материалов по статье 551 КоАП РК (Не декларирование или недостоверное таможенное декларирование товаров, наличных денежных средств, денежных инструментов, недостоверное заявление сведений в таможенных документах) и выявлен один факт с признаком уголовного правонарушения.
 

Сумма незадекларированных наличных средств превысила 298 млн тенге, а точнее - 688 262 долларов США, сумма административного штрафа - 1 133 310 тенге", - уточнили в пресс-службе.

 
В частности, 4 февраля 2022 года в аэропорту Алматы был задержан казахстанец, вылетающий в Стамбул. У него были выявлены незадекларированные денежные средства на сумму 97 тыс. долларов США. Материал передан в департамент экономических расследований по Алматы для дальнейшего расследования.
 
8 февраля 2022 года еще один гражданин РК попытался вывезти в Стамбул незадекларированные 26 тыс. долларов США.
 

Только в столице за февраль 2022 года составлено девять административных материалов по физическим лицам, которыми незадекларировано наличных средств на сумму 101 341 421 тенге, а именно 219 414 долларов США, сумма штрафа по данным нарушениям 275 670 тенге", - проинформировали в ведомстве.

 
К примеру, 11 февраля 2022 года в Международном аэропорту "Нурсултан Назарбаев" после прохождения таможенного контроля пассажирами убывающих международным авиарейсом сообщением Нур-Султан - Анталья сотрудниками таможенного поста совместно с сотрудниками пограничной службы КНБ РК был остановлен гражданин РК. В момент задержания у него были выявлены незадекларированные денежные средства в размере более 32 тысяч долларов США.
 
В комитете государственных доходов напомнили, что осуществление таможенного декларирования производится путем подачи таможенной декларации в письменной форме на всю сумму ввозимой или вывозимой наличной иностранной валюты, наличной национальной валюты и дорожных чеков с указанием сведений о происхождении и предназначении перемещаемых наличных денег и дорожных чеков.
 

Кроме того, при таможенном декларировании товаров физические лица вправе без таможенного декларирования ввозить в РК или вывозить из РК наличную иностранную и (или) наличную национальную валюту (за исключением монет из драгоценных металлов) и дорожные чеки в общей сумме, равной или не превышающей в эквиваленте 10 000 (десять тысяч) долларов США", - добавили в КГД.

 

Тлеуберди о референс-лаборатории в Алматы: работает в интересах государства

10.03.2022, 11:21 38696
Тлеуберди о референс-лаборатории в Алматы: работает в интересах государства
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 10 МАРТА - Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди после заседания правительства прокомментировал журналистам деятельность центральной референс-лаборатории под Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Глава МИД Казахстана заявил, что построенная при поддержке США лаборатория в Алматы работает в интересах республики, сообщает РИА "Новости".
 

Как известно, у нас в Алматы находится референс-лаборатория. Лаборатория была построена на грант, средства и оборудование были предоставлены США. Но эта лаборатория передана полностью правительству Казахстана, сейчас Казахстан осуществляет свои исследовательские, научные разработки в этой лаборатории", - сказал Тлеуберди.


Он заверил, что никаких разработок американские или другие ученые из третьих стран "там не ведут". 

И как вы знаете, благодаря наличию этой лаборатории была разработана наша вакцина против коронавируса QazVac", - добавил министр.


Напомним, в ходе спецоперации на Украине ВС РФ вскрыли факты экстренной зачистки "киевским режимом" следов военно-биологической программы. Имеется информация об уничтожении особо опасных патогенов: возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. Заказчиком работ, проводимых в биолабораториях на территории Украины, является Пентагон. 


Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть объекты биологических исследований. Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки российских сил. 


Что может скрываться за стенами американских биолабораторий - видео.
 

Осужденный за коррупцию судья Верховного суда освобожден от должности

10.03.2022, 11:05 41111
Осужденный за коррупцию судья Верховного суда освобожден от должности
НУР-СУЛТАН. 10 МАРТА - В сенате проголосовали за лишение полномочий судьи Верховного суда Мейрама Жангуттинова, который в 2021 году был осужден за коррупцию, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Жангуттинов приговором суда признан виновным в совершении мошенничества с использованием служебного положения. Данный приговор вступил в законную силу. Уважаемые депутаты, просим вас поддержать представление главы государства об освобождении от должности судьи Верховного суда Жангуттинова Мейрама Курмашовича в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда", - сказал председатель Высшего судебного совета Денис Шипп на заседании сената в четверг.


Напомним, в 2021 году судья Верховного суда Казахстана Жангуттинов получил пять лет лишения свободы за взятки. 
 

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