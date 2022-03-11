Столичные активисты требуют ввести трехлетний мораторий на точечную застройку в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. 10 МАРТА - Непогода ждет жителей Шымкента, Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Костанайской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 11 марта в центре Кызылординской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, северный ночью и утром на севере, в центре области 15-20 метров в секунду.

Утром и днем 11 марта в горах, сутки 12 марта на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается сильные осадки (преимущественно дождь). В горных и предгорных районах гроза. Ветер юго-западный на западе области, в горных и предгорных районах 15-20 метров в секунду, 12 марта в горных районах порывы 25 метров в секунду.

В Шымкенте 12 марта временами ожидается сильные осадки (преимущественно дождь). Временами гроза. Ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду.

11 марта ночью на западе, юге, днем на северо-западе, западе Актюбинской области ожидается низовая метель. Ночью на юге области гололед. Ветер восточный, северо-восточный в центре, на севере области 15-20 метров в секунду.

11 марта на севере Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер восточный, северо-восточный, на северо-востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

11 марта на юге Акмолинской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду.

11 марта на западе, юге Карагандинской области ожидаются туман, гололед. Ветер восточный, северо-восточный, на западе, юге области порывы 15-20 метров в секунду.

11 марта на юге, юго-западе Костанайской области ожидается низовая метель. На севере области туман. Ветер северо-восточный, на юге области порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 11, сутки 12 марта в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь). На севере области, в горных районах туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду, 12 марта временами 23-28 метров в секунду.