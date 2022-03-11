Столичные активисты требуют ввести трехлетний мораторий на точечную застройку в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. 10 МАРТА - Столичные активисты намерены провести пресс-конференцию, на которой собираются выразить протест против точечной застройки в Нур-Султане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Проблема закулисного принятия решений относительно точечной застройки столицы не решается многие годы, несмотря на десятки акций протестов горожан. Это приводит к бездумной раздаче земельных участков в угоду коммерческих интересов застройщиков. В результате наблюдается нехватка социальных объектов, ухудшение экологии, снижение качества и комфортности городской среды и социальное неравенство. Проблема транспортного коллапса будет увеличиваться с каждым годом. Все это приводит к росту напряженности в гражданском обществе", - сообщается в пресс-релизе, отправленном на почту агентства KAZAKHSTAN TODAY.
На пресс-конференции будут представлены 8 инициативных групп, которые отстаивают интересы свыше 100 тысяч жителей, проживающих в различных столичных ЖК.
К сожалению, все попытки инициативных групп наладить диалог с городской властью не нашли должного отклика со стороны горадминистрации. Вместо обсуждения проблем мы имеем дело с чудовищной дезинформацией со стороны акимата, попытками забалтывания темы, очернения неравнодушных граждан с помощью грязных пиар-технологий, а также преследование активистов путем административного давления", - говорится в релизе.
Инициативная группа, в частности, намерена обратиться к президенту Касым-Жомарту Токаеву с просьбой ввести трехлетний мораторий на точечную застройку в столице.
Данное окно даст возможность пересмотреть незаконные схемы передачи земельных участков и дать объективную правовую оценку действиям застройщика и госорганов с привлечением прокуратуры, а также Агентства по противодействию коррупции", - заявляют активисты.
Ранее сообщалось, что в Нур-Султане после скандала в элитном районе построят школу вместо очередного ЖК.
Точечная застройка давно стала больной темой. Города застраиваются хаотично, зачастую без учета мнения общественности, заявил 27 января министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев в ходе круглого стола в СЦК. Для решения этой проблемы МИИР РК совместно с Ассоциацией урбанистов Казахстана запускает портал "Берекелi бастама", где каждый казахстанец сможет предлагать идеи для улучшения инфраструктуры городов страны и голосовать за наиболее актуальные инициативы граждан, сообщил глава ведомства.
15 января стало известно, что Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в рамках поручений главы государства подготовило ряд мер по демонополизации строительного рынка и его конкурентному развитию.