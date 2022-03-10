В Нур-Султане после скандала в элитном районе построят школу вместо очередного ЖК

НУР-СУЛТАН. 9 МАРТА - В районе ЖК "Городской романс" на правобережье столицы появится новая общеобразовательная школа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В середине февраля жители района выступили против застройки на рядом находящейся территории очередного жилого комплекса. Люди требовали от городских властей, чтобы на пустующем участке появился спорткомплекс, детсад или поликлиника, отсутствующие в пешей доступности, сообщает Sputnik Казахстан.
В управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нур-Султана сообщили, что в квадрате улиц Тыныбаева, Храпатого и А11, А12 (проектные наименования) планировали строить двухэтажное посольство Таджикистана, однако постановлением акимата была утверждена корректировка проекта детальных планировок (ПДП) на строительство многоквартирного ЖК со встроенными помещениями, детским садом, медицинским центром и паркингом.
18 февраля 2022 года на совещании рабочей группы по организации инженерной, транспортной инфраструктуры и градостроительных аспектов частей Нур-Султана был рассмотрен вопрос корректировки ПДП земельного участка в части изменения целевого назначения с "МЖК со встроенными помещениями, детским садом, медицинским центром и паркингом" на "Общеобразовательную школу", - сообщили в управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нур-Султана.
С учетом рекомендаций рабочей группы будет разработан эскиз корректировки ПДП с размещением на этом участке общеобразовательной школы.
Стоит отметить, что сейчас в этом районе действуют три общеобразовательные школы, однако все они уже укомплектованы. Также по улице Тыныбаева предусмотрено строительство детского сада на 400 мест.
В феврале в акимате столицы ответили на вопросы горожан относительно информации о строительстве многоквартирного жилого комплекса на 325 квартир по проспекту Кабанбай батыра, между улицами Керей, Жанібек хандар и Орынбор.
Точечная застройка давно стала больной темой. Города застраиваются хаотично, зачастую без учета мнения общественности, заявил 27 января министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев в ходе круглого стола в СЦК. Для решения этой проблемы МИИР РК совместно с Ассоциацией урбанистов Казахстана запускает портал "Берекелi бастама", где каждый казахстанец сможет предлагать идеи для улучшения инфраструктуры городов страны и голосовать за наиболее актуальные инициативы граждан, сообщил глава ведомства.
Глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин 23 декабря 2021 года в ходе брифинга заявил, что точечная застройка в Алматы идет без согласования с МЧС. Как сообщалось ранее, в случае разрушительного землетрясения в Алматы может быть разрушено до 60% зданий.
Стоит отметить, что жители Алматы в последнее время стали регулярно жаловаться на уплотняющую застройку в городе, которая вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения.
15 января стало известно, что Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в рамках поручений главы государства подготовило ряд мер по демонополизации строительного рынка и его конкурентному развитию.