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В Нур-Султане после скандала в элитном районе построят школу вместо очередного ЖК

09.03.2022, 17:48 49986
В Нур-Султане после скандала в элитном районе построят школу вместо очередного ЖК
НУР-СУЛТАН. 9 МАРТА - В районе ЖК "Городской романс" на правобережье столицы появится новая общеобразовательная школа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В середине февраля жители района выступили против застройки на рядом находящейся территории очередного жилого комплекса. Люди требовали от городских властей, чтобы на пустующем участке появился спорткомплекс, детсад или поликлиника, отсутствующие в пешей доступности, сообщает Sputnik Казахстан.
 
В управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нур-Султана сообщили, что в квадрате улиц Тыныбаева, Храпатого и А11, А12 (проектные наименования) планировали строить двухэтажное посольство Таджикистана, однако постановлением акимата была утверждена корректировка проекта детальных планировок (ПДП) на строительство многоквартирного ЖК со встроенными помещениями, детским садом, медицинским центром и паркингом.
 

18 февраля 2022 года на совещании рабочей группы по организации инженерной, транспортной инфраструктуры и градостроительных аспектов частей Нур-Султана был рассмотрен вопрос корректировки ПДП земельного участка в части изменения целевого назначения с "МЖК со встроенными помещениями, детским садом, медицинским центром и паркингом" на "Общеобразовательную школу", - сообщили в управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нур-Султана.

 
С учетом рекомендаций рабочей группы будет разработан эскиз корректировки ПДП с размещением на этом участке общеобразовательной школы.
 
Стоит отметить, что сейчас в этом районе действуют три общеобразовательные школы, однако все они уже укомплектованы. Также по улице Тыныбаева предусмотрено строительство детского сада на 400 мест.
 
В феврале в акимате столицы ответили на вопросы горожан относительно информации о строительстве многоквартирного жилого комплекса на 325 квартир по проспекту Кабанбай батыра, между улицами Керей, Жанібек хандар и Орынбор.
 
Точечная застройка давно стала больной темой. Города застраиваются хаотично, зачастую без учета мнения общественности, заявил 27 января министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев в ходе круглого стола в СЦК. Для решения этой проблемы МИИР РК совместно с Ассоциацией урбанистов Казахстана запускает портал "Берекелi бастама", где каждый казахстанец сможет предлагать идеи для улучшения инфраструктуры городов страны и голосовать за наиболее актуальные инициативы граждан, сообщил глава ведомства.
 
Глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин 23 декабря 2021 года в ходе брифинга заявил, что точечная застройка в Алматы идет без согласования с МЧС. Как сообщалось ранее, в случае разрушительного землетрясения в Алматы может быть разрушено до 60% зданий.
 
Стоит отметить, что жители Алматы в последнее время стали регулярно жаловаться на уплотняющую застройку в городе, которая вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения. 
 
15 января стало известно, что Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в рамках поручений главы государства подготовило ряд мер по демонополизации строительного рынка и его конкурентному развитию. 
 

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Все заявки от пострадавших во время январских беспорядков алматинских предпринимателей рассмотрены - акимат

10.03.2022, 15:45 1901
Все заявки от пострадавших во время январских беспорядков алматинских предпринимателей рассмотрены - акимат
Фото: Facebook/Ольга Агапова
АЛМАТЫ. 10 МАРТА - В Алматы рассмотрены все поданные заявки от представителей малого и среднего бизнеса, пострадавших во время январских беспорядков, сообщил сегодня на брифинге в региональной службе коммуникаций Алматы руководитель управления предпринимательства и инвестиций города Еркебулан Оразалин, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Преимущественно пострадал сектор торговли и услуг. Большинство заявок поступило от предпринимателей, занимающихся реализацией непродовольственных товаров, обуви, одежды, а также от владельцев обменных пунктов и магазинов, расположенных на территории ТРЦ, торгующих бытовой техникой, ювелирными изделиями", - сообщил Оразалин.

 
Всего, по его словам, на электронную платформу InfoKazakhstan поступило 1355 заявок от 1188 предпринимателей.
 

По итогам заседаний региональной комиссии одобрено 1139 заявок на сумму 5286 млн тенге, из них 595 заявок на сумму 4194 млн тенге из бюджетных средств, еще 544 заявки на сумму 1091 млн тенге из средств фонда "Жана Алатау", - рассказал глава управления.

 
Оставшиеся 216 заявок направлены на доработку. По 120 из них предоставлены неполные пакеты документов, а 96 направлены на судебную экспертизу в связи с несогласием по сумме выплаты в рамках упрощенного механизма.
 
Оразалин также напомнил, что в городе открыт консультационный штаб при центре предпринимательства Qoldaу для оказания содействия по предоставлению полного пакета документов.
 
Пострадавшие предприниматели, которым еще не выплачена компенсация, могут обратиться за консультациями по адресу: Алматы, ул. Байзакова, 303, кабинет 101, в будние дни с 09.00 до 18.00.
 
Следующие заседания региональной комиссии запланированы на 12, 15 и 18 марта 2022 года.


 

В феврале из Казахстана пытались вывезти около 1 миллиона незадекларированных долларов

10.03.2022, 12:15 12436
НУР-СУЛТАН. 10 МАРТА - В феврале из Казахстана пытались вывезти наличными незадекларированные 995 410 долларов. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Только за февраль месяц 2022 года на таможенных постах "Жетысу", "Ауежай-Астана", "Ауежай-Актобе", "Казыгурт", "Ауежай-Шымкент", "Ауежай-Актау" был выявлен 51 факт провоза незадекларированных наличных денег. Общая сумма незадекларированных наличных денег составила 995 410 долларов США", - сообщили в ведомстве.

 
По информации комитета, всего за февраль 2022 года составлено 50 административных материалов по части 3 статьи 551 КоАП РК (Не декларирование или недостоверное таможенное декларирование товаров, наличных денежных средств, денежных инструментов, недостоверное заявление сведений в таможенных документах), сумма штрафа по данным нарушениям - 1 531 500 тенге.
 
В городе Алматы в феврале 2022 года составлено 37 административных материалов по статье 551 КоАП РК (Не декларирование или недостоверное таможенное декларирование товаров, наличных денежных средств, денежных инструментов, недостоверное заявление сведений в таможенных документах) и выявлен один факт с признаком уголовного правонарушения.
 

Сумма незадекларированных наличных средств превысила 298 млн тенге, а точнее - 688 262 долларов США, сумма административного штрафа - 1 133 310 тенге", - уточнили в пресс-службе.

 
В частности, 4 февраля 2022 года в аэропорту Алматы был задержан казахстанец, вылетающий в Стамбул. У него были выявлены незадекларированные денежные средства на сумму 97 тыс. долларов США. Материал передан в департамент экономических расследований по Алматы для дальнейшего расследования.
 
8 февраля 2022 года еще один гражданин РК попытался вывезти в Стамбул незадекларированные 26 тыс. долларов США.
 

Только в столице за февраль 2022 года составлено девять административных материалов по физическим лицам, которыми незадекларировано наличных средств на сумму 101 341 421 тенге, а именно 219 414 долларов США, сумма штрафа по данным нарушениям 275 670 тенге", - проинформировали в ведомстве.

 
К примеру, 11 февраля 2022 года в Международном аэропорту "Нурсултан Назарбаев" после прохождения таможенного контроля пассажирами убывающих международным авиарейсом сообщением Нур-Султан - Анталья сотрудниками таможенного поста совместно с сотрудниками пограничной службы КНБ РК был остановлен гражданин РК. В момент задержания у него были выявлены незадекларированные денежные средства в размере более 32 тысяч долларов США.
 
В комитете государственных доходов напомнили, что осуществление таможенного декларирования производится путем подачи таможенной декларации в письменной форме на всю сумму ввозимой или вывозимой наличной иностранной валюты, наличной национальной валюты и дорожных чеков с указанием сведений о происхождении и предназначении перемещаемых наличных денег и дорожных чеков.
 

Кроме того, при таможенном декларировании товаров физические лица вправе без таможенного декларирования ввозить в РК или вывозить из РК наличную иностранную и (или) наличную национальную валюту (за исключением монет из драгоценных металлов) и дорожные чеки в общей сумме, равной или не превышающей в эквиваленте 10 000 (десять тысяч) долларов США", - добавили в КГД.

 

Тлеуберди о референс-лаборатории в Алматы: работает в интересах государства

10.03.2022, 11:21 14421
Тлеуберди о референс-лаборатории в Алматы: работает в интересах государства
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 10 МАРТА - Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди после заседания правительства прокомментировал журналистам деятельность центральной референс-лаборатории под Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Глава МИД Казахстана заявил, что построенная при поддержке США лаборатория в Алматы работает в интересах республики, сообщает РИА "Новости".
 

Как известно, у нас в Алматы находится референс-лаборатория. Лаборатория была построена на грант, средства и оборудование были предоставлены США. Но эта лаборатория передана полностью правительству Казахстана, сейчас Казахстан осуществляет свои исследовательские, научные разработки в этой лаборатории", - сказал Тлеуберди.


Он заверил, что никаких разработок американские или другие ученые из третьих стран "там не ведут". 

И как вы знаете, благодаря наличию этой лаборатории была разработана наша вакцина против коронавируса QazVac", - добавил министр.


Напомним, в ходе спецоперации на Украине ВС РФ вскрыли факты экстренной зачистки "киевским режимом" следов военно-биологической программы. Имеется информация об уничтожении особо опасных патогенов: возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. Заказчиком работ, проводимых в биолабораториях на территории Украины, является Пентагон. 


Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть объекты биологических исследований. Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки российских сил. 


Что может скрываться за стенами американских биолабораторий - видео.
 

Осужденный за коррупцию судья Верховного суда освобожден от должности

10.03.2022, 11:05 16836
Осужденный за коррупцию судья Верховного суда освобожден от должности
НУР-СУЛТАН. 10 МАРТА - В сенате проголосовали за лишение полномочий судьи Верховного суда Мейрама Жангуттинова, который в 2021 году был осужден за коррупцию, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Жангуттинов приговором суда признан виновным в совершении мошенничества с использованием служебного положения. Данный приговор вступил в законную силу. Уважаемые депутаты, просим вас поддержать представление главы государства об освобождении от должности судьи Верховного суда Жангуттинова Мейрама Курмашовича в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда", - сказал председатель Высшего судебного совета Денис Шипп на заседании сената в четверг.


Напомним, в 2021 году судья Верховного суда Казахстана Жангуттинов получил пять лет лишения свободы за взятки. 
 

Четвертый репатриационный рейс с гражданами Казахстана приземлился в Нур-Султане

10.03.2022, 08:51 23706
Четвертый репатриационный рейс с гражданами Казахстана приземлился в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. 10 МАРТА - Четвертый репатриационный рейс с гражданами Казахстана, эвакуированными с Украины, приземлился в Нур-Султане, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На борту находились 155 пассажиров, в том числе семь младенцев, сообщает "Хабар 24".

 
Рейс из города Катовице вылетел в 11 ночи по времени Нур-Султана и приземлился ранним утром в международном аэропорту столицы.

Четвертый репатриационный рейс с гражданами Казахстана приземлился в Нур-Султане в 04.57 по времени Нур-Султана. На борту 155 пассажиров", - сообщили в Комитете гражданской авиации.


 

Штормовое предупреждение объявили в восьми областях

09.03.2022, 21:21 46621
Штормовое предупреждение объявили в восьми областях
НУР-СУЛТАН. 9 МАРТА - Непогода ждет жителей Шымкента, Жамбылской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Кызылординской, Актюбинской и Туркестанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", ночью 10, днем 11, сутки 12 марта в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь). На севере области, в горных районах туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду, 12 марта временами 23-28 метров в секунду. 
 
Ночью и утром 10 марта на западе Мангистауской области ожидается туман. Ветер восточный с переходом на северо-западный, на юге и севере области порывы 15-20 метров в секунду.
 
10 марта на севере Атырауской области ожидаются туман, гололед. Ветер восточный, юго-восточный, на востоке области 15-20 метров в секунду.
 
На севере, юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается туман, гололед. Ветер восточный, северо-восточный, днем на северо-востоке, юго-востоке области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
10 марта на юге, западе Акмолинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем на юго-востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
10 марта в центре Кызылординской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный днем на севере и в центре области 15-20 метров в секунду. 
 
10 марта ветер юго-восточный, восточный, днем на юго-западе, в центре Актюбинской области ожидается порывы 15-20 метров в секунду.
 
Ночью 10 марта в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильный дождь, гроза. Ветер юго-восточный при грозе порывы 17-22 метра в секунду. 
 
В Шымкенте ночью 10 марта ожидаются сильный дождь, гроза. Ветер юго-восточный при грозе порывы 17-22 метра в секунду.
 
Похолодание и осадки прогнозируют синоптики в ближайшие три дня.
 

Российские авиакомпании временно приостановили полеты в Алматы

09.03.2022, 19:57 53046
Российские авиакомпании временно приостановили полеты в Алматы
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 9 МАРТА - Как сообщили в пресс-службе аэропорта Алматы, все российские авиакомпании временно приостановили свои полеты в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ранее сообщалось, что группа компаний Air Astana по производственным причинам была вынуждена временно приостановить ряд рейсов из Казахстана в города Российской Федерации.
 
Напомним, в связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полетов, авиакомпания "Аэрофлот" приостанавливает выполнение всех регулярных рейсов в Казахстан с 8 марта. 
 

Житель ВКО выкинул крупную собаку вместе с мусором

09.03.2022, 19:15 54106
Житель ВКО выкинул крупную собаку вместе с мусором
Фото: предоставлено волонтерами мини-приюта
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 9 МАРТА - В конце февраля волонтеры мини-приюта из Алтая узнали, что на выезде из города уже несколько дней сидит крупный пес, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Собака спала прямо на снегу, неустанно охраняя рядом стоявший мешок. Приближаться к нему не давала, при этом явно была напугана, сообщает Noks.kz.
 

В первый день нам удалось ее накормить, но близко к себе она не подпускала. Потом мы узнали, что в ветеринарию поступило заявление на ее отстрел, потому что пес якобы был агрессивный. Было принято решение спасать животное", - рассказала волонтер, хозяйка мини-приюта Алтая Вера Ашаргина.

 
Своими силами волонтеры справиться не могли: собака крупной породы и в стойке на задних лапах значительно выше человека. На помощь пришли полицейские. Специалисты-кинологи поймали собаку и отвезли на место передержки. В пакете, который так самоотверженно сторожило животное, были ветошь и мусор.
 
Спасенный пес сейчас находится на передержке. Социализируется и учится заново доверять людям. По словам Веры, в скором времени ему будут подыскивать дом и хозяина, который сможет стать настоящим другом. 
 
Ранее в Акмолинской области сельчанин зарезал соседскую собаку. В ЗКО на видео попал аким сельского округа с оружием в руках. По словам очевидцев, чиновник отстреливал собак. 
 
Напомним, с 1 марта в стране действует закон об ответственном обращении с животными. Законом вводится персональная ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защита их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним.
 

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