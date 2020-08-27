Столичные аптеки оштрафовали на 2 млн тенге

Депутат городского маслихата Мирас Шекенов сообщил в рамках проекта "ANTIKOR.LIVE", что мониторинг провели в 119 аптеках. Группы 43 раза выезжали в складские помещения ТОО "СК-Фармация".
Общая сумма штрафов составила 2 180 730 тенге.
От граждан поступило около 60 обращений по лекарственным препаратам. Все материалы направлены в департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг столицы.
Во время карантина по Нур-Султану было отмечено отсутствие в небольших аптеках таких значимых лекарственных препаратов, как Азитромицин, Тамифлю, Цефтриаксон, Клексан, Парацетамол, Аспирин, Ингавирин, Сумамед, Ксарелто.
Единственная аптека, в которой были все эти препараты, - "ИП Сайлыбаева", по улице Абылай хана, 54. Покупатели рассказали, что очередь в эту аптеку выстраивалась с раннего утра. Граждане жаловались на завышенные цены.
Из всех поступивших в адрес департамента обращений девять касались деятельности аптеки "ИП Сайлыбаева", - сообщил депутат маслихата.
После проверки по этой аптеке составили четыре протокола об административных правонарушениях и один протокол, связанный с нарушением правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий.
Дело в отношении индивидуального предпринимателя было рассмотрено в специализированном межрайонном административном суде. Решением суда ИП признали виновным и назначили административное взыскание в виде штрафа в сумме 388 920 тенге с конфискацией лекарственного препарата Ингавирин.
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