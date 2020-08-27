Столичные аптеки оштрафовали на 2 млн тенге

Нур-Султан. 26 августа. Kazakhstan Today - В Нур-Султане с июля по август мониторинговые группы составили 13 протоколов в отношении руководства аптек на сумму свыше 2 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Депутат городского маслихата Мирас Шекенов сообщил в рамках проекта "ANTIKOR.LIVE", что мониторинг провели в 119 аптеках. Группы 43 раза выезжали в складские помещения ТОО "СК-Фармация".

Общая сумма штрафов составила 2 180 730 тенге.

От граждан поступило около 60 обращений по лекарственным препаратам. Все материалы направлены в департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг столицы.

Во время карантина по Нур-Султану было отмечено отсутствие в небольших аптеках таких значимых лекарственных препаратов, как Азитромицин, Тамифлю, Цефтриаксон, Клексан, Парацетамол, Аспирин, Ингавирин, Сумамед, Ксарелто.

Единственная аптека, в которой были все эти препараты, - "ИП Сайлыбаева", по улице Абылай хана, 54. Покупатели рассказали, что очередь в эту аптеку выстраивалась с раннего утра. Граждане жаловались на завышенные цены.

Из всех поступивших в адрес департамента обращений девять касались деятельности аптеки "ИП Сайлыбаева", - сообщил депутат маслихата.

После проверки по этой аптеке составили четыре протокола об административных правонарушениях и один протокол, связанный с нарушением правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий.

Дело в отношении индивидуального предпринимателя было рассмотрено в специализированном межрайонном административном суде. Решением суда ИП признали виновным и назначили административное взыскание в виде штрафа в сумме 388 920 тенге с конфискацией лекарственного препарата Ингавирин.

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