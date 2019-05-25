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Столичным педагогам за два года недоплатили 127 млн тенге

24.05.2019, 17:27 6400
Нур-Султан. 24 мая. Kazakhstan Today - По акту надзора прокуратуры города Нур-Султана порядка 7 тыс. педагогам школ не выплачено 127 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Прокуроры установили, что на протяжении последних двух лет столичные учителя не получали доплату в размере 40% от оклада за работу с детьми с особыми образовательными потребностями. Мерами прокуратуры нарушения устранены, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.


 

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