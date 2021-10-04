Столичным учителям в 2022 году повысят зарплаты на четверть

Фото: акимат Нур-Султана
НУР-СУЛТАН. 3 ОКТЯБРЯ - В Нур-Султане в 2022 году оклад педагогов повысят на 25%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За последние два года зарплаты учителей выросли на 50%. Сейчас в 143 школах столицы, в том числе государственных, частных, республиканских, работает 17 981 учитель.
С принятием закона Казахстана "О статусе учителя" педагогам начали ежегодно повышать заработную плату. Так, заработная плата столичных учителей за последние два года - 2020/2021 - повысилась на 50%. В 2022 году оклад планируется повысить еще на 25%", - сообщается на сайте столичного акимата.
Кроме того, повышение зависит от должностного оклада. Отдельно поощряются достижения педагогов в своих сферах.
В первой половине 2021 года 2384 учителя Нур-Султана прошли бесплатные курсы повышения квалификации. Сейчас учителя должны уметь использовать инновационные педагогические технологии, применять творческие идеи в новых учебных программах для развития у учащихся критического мышления, открытия творческих навыков. Столичным учителям необходимо пересмотреть подходы преподавания согласно мировым стандартам образования и усовершенствовать имеющиеся программы, уточнили в акимате.
В этой связи в Нур-Султане реализуется международный проект "SHARE", целью которого является повышение качества обучения через внедрение изменений в менеджменте и преподавании, выявленных в результате исследовательской деятельности педагогов. С 1 сентября 2019 года в проекте участвуют пять школ города: №№37, 58, 59, 67, 76.
Столичные школы работают совместно со школами Кембриджа под руководством факультета образования Кембриджского университета. 25 учителей из пяти школ столицы прошли обучение у кембриджских коллег", - рассказали в акимате.
Чтобы подготовить качественные кадры системы образования, увеличивается выделение грантов в вузах на педагогические специальности. К примеру, в Международном университете "Астана" разместили 515 грантов по педагогическим специальностям.
В 2019 году по программе "Туган жер" построено общежитие для проживания молодых учителей на 350 мест. Их дают педагогам, которые приехали из других регионов. Также учителям выделяются жилищные сертификаты на покупку жилья.
В текущем учебном году в республиканском конкурсе "Лучший педагог" победителями стали пятеро учителей столицы.
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В Алматы ряд зданий на день отключат от холодной воды
04.10.2021, 15:53 15580
Фото: из открытых источников
АЛМАТЫ. 4 ОКТЯБРЯ - В Алматы ряд зданий в Алмалинском районе на день отключат от холодной воды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
27 августа, с 09.00 до 20.00, будет отключена подача холодной воды в жилые дома и другие здания, расположенные на территории Алмалинского района в контуре улиц Шарипова - Карасай батыра - Байзакова - Толе би. Вводимые ограничения на услуги холодного водоснабжения необходимы для подключения к магистральным сетям нового водопровода. На время отключения к объектам здравоохранения, образования и иным зданиям социальной сферы будет организован подвоз воды автоцистернами. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", - сообщили в пресс-службе компании "Алматы Су".
Синоптики прогнозируют новую волну похолодания в Казахстане
04.10.2021, 13:19 40177
Фото: novostipmr.com
НУР-СУЛТАН. 4 ОКТЯБРЯ - В Казахстане с 5 по 7 октября ожидается понижение температуры, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В течение периода большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием северо-западного антициклона, который принесет прекращение осадков, и дальнейшее понижение температуры воздуха", - сообщает РГП "Казгидромет".
Как прогнозируют синоптики, погоду северных, восточных и юго-восточных регионов страны обусловит уходящий циклон - пройдут осадки в виде дождя и снега, 6 октября в горных районах - сильные осадки. С осадками ожидаются туман, гололед, низовая метель.
Ночью на западе республики температура воздуха понизится до 0-5 градусов мороза, на северо-западе, севере и в центре до 5-10 градусов мороза, на востоке до 3-11 градусов мороза.
На юге, на большей части территории, в ночные часы ожидаются заморозки 1-6 градусов.
На жителя ВКО, спасшего птенца краснокнижной птицы, завели уголовное дело
04.10.2021, 12:36 44821
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 4 ОКТЯБРЯ - Спасение краснокнижной птицы обернулось проблемами для владельцев одной из баз отдыха на востоке Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Житель Восточного Казахстана рассказал, что несколько лет назад они выходили неизвестного птенца, который оказался журавлем-красавкой. В итоге его обвиняют в удержании редкой птицы, возбуждено уголовное дело.
Михаил Сохин - директор базы отдыха на самарском побережье Бухтарминского водохранилища. Вместе с отцом они стараются развивать туризм, привлекать гостей. Для своих юных посетителей открыли "живой уголок", но сейчас здесь только еноты и страусы. Полицейских к ним не подпустили, иначе пострадать могли сами сотрудники полиции. Совладать с огромными птицами непросто, делятся хозяева базы, и недоумевают, как из-за одного журавля могли у них могли забрать всех питомцев. Тем более, когда есть и документы, и прививки, сообщает телеканал "Хабар24"
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Полицейские приехали без какого-либо уведомления бумажного, без звонка. Вообще, должны были приехать, забрать только одну птицу, журавля, а в итоге решили забрать всю живность. Получается, проникли на частную собственность, совершили вот это незаконное изъятие, не оставив никаких документов", - рассказал директор базы отдыха.
В полиции же отвечают, что дело в некомпетентности следователей. У них нет специального образования, чтобы понять, краснокнижная перед ними птица или нет.
Следственная оперативная группа выехала на место происшествия, где был обнаружен ряд содержащихся животных и птиц. Животные и птицы были нами изъяты для определения, занесены ли они в Красную книгу. После получения заключения специалиста журавль-красавка, который относится к краснокнижным, был помещен в заповедник", - рассказал заместитель руководителя отдела полиции Кокпектинского района Акылбек Досымбетов.
Согласно информации, остальных питомцев вернули.
По словам сотрудницы базы Лидии Никифоровой, птенца им подбросили.
Он был у нас полудохлый, больной. Мы его из пипетки выкормили. Он вырос. Единственное, мы не знали, что это журавль. Он у нас почти как ручной был", - рассказала она.
Попытки вернуть птицу в природу пока не увенчались усппехом. Журавль постоянно возвращается в то место, которое считает своим домом.
Уголовное дело еще открыто и тянется с июля.