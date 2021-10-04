Столичным учителям в 2022 году повысят зарплаты на четверть

Фото: акимат Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. 3 ОКТЯБРЯ - В Нур-Султане в 2022 году оклад педагогов повысят на 25%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За последние два года зарплаты учителей выросли на 50%. Сейчас в 143 школах столицы, в том числе государственных, частных, республиканских, работает 17 981 учитель.

С принятием закона Казахстана "О статусе учителя" педагогам начали ежегодно повышать заработную плату. Так, заработная плата столичных учителей за последние два года - 2020/2021 - повысилась на 50%. В 2022 году оклад планируется повысить еще на 25%", - сообщается на сайте столичного акимата.

Кроме того, повышение зависит от должностного оклада. Отдельно поощряются достижения педагогов в своих сферах.

В первой половине 2021 года 2384 учителя Нур-Султана прошли бесплатные курсы повышения квалификации. Сейчас учителя должны уметь использовать инновационные педагогические технологии, применять творческие идеи в новых учебных программах для развития у учащихся критического мышления, открытия творческих навыков. Столичным учителям необходимо пересмотреть подходы преподавания согласно мировым стандартам образования и усовершенствовать имеющиеся программы, уточнили в акимате.

В этой связи в Нур-Султане реализуется международный проект "SHARE", целью которого является повышение качества обучения через внедрение изменений в менеджменте и преподавании, выявленных в результате исследовательской деятельности педагогов. С 1 сентября 2019 года в проекте участвуют пять школ города: №№37, 58, 59, 67, 76.

Столичные школы работают совместно со школами Кембриджа под руководством факультета образования Кембриджского университета. 25 учителей из пяти школ столицы прошли обучение у кембриджских коллег", - рассказали в акимате.

Чтобы подготовить качественные кадры системы образования, увеличивается выделение грантов в вузах на педагогические специальности. К примеру, в Международном университете "Астана" разместили 515 грантов по педагогическим специальностям.

В 2019 году по программе "Туган жер" построено общежитие для проживания молодых учителей на 350 мест. Их дают педагогам, которые приехали из других регионов. Также учителям выделяются жилищные сертификаты на покупку жилья.

В текущем учебном году в республиканском конкурсе "Лучший педагог" победителями стали пятеро учителей столицы.

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