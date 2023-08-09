Строители алматинских трамплинов уверяют, что им недоплатили четыре миллиарда тенге   

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Алматы. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Подрядчики и бригадиры, которые строили Международный комплекс лыжных трамплинов, заявили, что с ними не до конца рассчитались за работу, и требовали встречи с акимом Алматы.









Бригадиры и подрядчики, строившие Международный комплекс лыжных трамплинов, рассказали, что работы завершили 10 с лишним лет назад, но около 4 миллиардов тенге им якобы не выплатили до сих пор, сообщает телеканал КТК





По словам одного из подрядчиков, для завершения строительства трамплинов пришлось влезть в долги, но Международный комплекс лыжных трамплинов к Азиаде-2011 все же построили. В 2017 году там провели Универсиаду и другие соревнования.





Один из подрядчиков, отвечавший за поставку ГСМ, говорит, только ему задолжали больше 40 миллионов.





После того как уже заканчивалась первая очередь, в правительстве решили передать трамплин в управление строительства города Алматы, то есть в акимат города Алматы. Когда дело подходило к Азиаде, начались задержки с выплатами. Как мне объяснил генподрядчик, их заставляют взять кредит, так как не было бюджетного финансирования", - рассказал директор фирмы Александр Веденко.





К возмущенным людям вышли представители управления строительства. Чиновники утверждают, что по всем счетам уже рассчитались.





По этой ситуации могу разъяснить так. То, что закрытые формы, акты - и подписаны и акиматом, оплачены средства. На сегодняшний день о задолженности не может быть и речи", - сказал заместитель руководителя управления строительства Алматы Айдар Нургожаев, отметив, что вопрос задолженности, это "отношения подрядных организаций со своими работниками".





Чиновники проблему так и не признали и посоветовали возмущенным обратиться в суд. Сотрудники грозят устроить такие же собрания, как сегодня, уже у зданий Антикоррупционной службы и прокуратуры.