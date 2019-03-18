Свыше 5 тыс. туристов посетили музей под открытым небом "Ботай-Бурабай"

Кокшетау. 21 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня в Акмолинской области ведется большая работа по популяризации, исследованию и обустройству сакральных мест, передает Kazakhstan Today.





К примеру, студенты КГУ имени Ш. Уалиханова, Кокшетауского университета имени А. Мырзахметова, Кокшетауского технического института Комитета по ЧС МВД РК приняли участие в археологической экспедиции "Археология - бага жетпес казына" в село Кеноткель (Зерендинский район). По итогам исследования памятников эпохи бронзы участники экспедиции приняли участие в телевизионном проекте "Жумбак жер" на телеканале "Balapan", сообщает управление внутренней политики области.

Кроме того, в курортной Бурабайской зоне для повышения туристического потенциала региона открылся уникальный археолого-этнографический музей под открытым небом "Ботай - Бурабай". Воссозданный этнопарк эпохи неолита стал одним из самых посещаемых достопримечательностей. Всего за один сезон здесь побывало более 5 тысяч туристов.





Изучение в регионе мест, имеющих сакральное значение, продолжается. К примеру, интерес ученых вызвало захоронение известных просветителей и деятелей казахской степи "Тогыз аулие" в Астраханском районе.





У каждого народа, у каждой цивилизации есть святые места, которые носят общенациональный характер, которые известны каждому представителю этого народа. Это одно из оснований духовной традиции", - отмечает Нурсултан Назарбаев в статье "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания". В своем программном документе глава государства инициировал проект "Духовные святыни Казахстана" ("Сакральная география"). В рамках этого проекта в Акмолинской области создан культурно-географический пояс святынь, в который вошли 200 почитаемых в регионе и стране мест. Среди них 10 природных и исторических объектов общенационального значения: археолого-этнографический комплекс "Кумай", захоронение Олжабай батыра, поляна Абылай хан, пещера Кенесары, гора Окжетпес, мазар "Беспакыр", мавзолей "Бытыгай", мавзолей-некрополь Кабанбай батыра, мавзолей Баубек батыра, мечеть имени Науана Хазрета", -напоминает управление внутренней политики.





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