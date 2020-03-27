Тесты на коронавирус казахстанцы смогут сдать платно - Минздрав

Нур-Султан. 26 марта. Kazakhstan Today - Председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК Людмила Бюрабекова сообщила, что казахстанцы смогут платно сдать тесты на коронавирус, передает Kazakhstan Today.

Мы используем тест-системы, которые закупили в Китае. Их достаточное количество - 60 тысяч. Еще в планах завезти на следующей неделе 150 тысяч. Естественно, они используются строго по назначению, при наличии эпиданамнеза. То есть если пациент прибыл из-за рубежа, всех мы обследуем в обязательном порядке. И те, у кого был близкий контакт с заболевшим", - сказала Людмила Бюрабекова.

Она отметила, что с профилактической целью данные тесты не используются.

Это диагностических тест, и он используется только при наличии симптомов и эпиданамнеза. То есть если пациент ни с кем не контактировал и не прибыл из стран категорий 1А и 1Б, то до появления симптомов это совершенно бесполезная процедура. Может получиться серый результат, который для нас никакой информации не будет нести", - уточнила Бюрабекова.

По ее словам, в среднем на исследование уходит от семи до восьми часов, включая сбор образцов, но с учетом доставки и прочих шагов результат, как правило, появляется в течение 12 часов.

Глава комитета сообщила, что у казахстанцев также появился возможность сдать тесты на коронавирус платно.

У нас есть несколько спонсоров, которые будут поставлять экспресс-тесты в страну. Мы уже выдали разрешение на разовый ввоз нескольким компаниям. Первая партия прибудет уже на этой неделе, экспресс-тестирование будет проводиться на базе лаборатории "Олимп". Данные экспресс-тесты будут выявлять наличие антител в крови у пациентов. То есть это либо те, которые уже болеют, либо те, которые уже перенесли заболевание в легкой форме и выздоровели. Категории пациентов мы определяем как социально уязвимые. То есть это те, кто состоит на диспансерном учете, особенно с хроническими заболеваниями органов дыхания, это пациенты, которые входят в группу риска и потенциально могут заболеть или заболевшие. В том числе пожилые люди, дети до 18 лет", - сказала она.





Напомним, в РК подтверждены 97 случаев регистрации коронавирусной инфекции, из них в Нур-Султане - 55 случаев, в Алматы - 34 случая, по два случая в Караганде и Шымкенте и по одному случаю в Алматинской, Актюбинской, Жамбылской и Северо-Казахстанской областях.

















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