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Токаев наградил орденом полицейского, задержавшего в Алматы педофила

27.07.2020, 09:30 8236
Токаев наградил орденом полицейского, задержавшего в Алматы педофила
Алматы. 27 июля. Kazakhstan Today- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил майора полиции Бакытжана Бакирова, который рискуя здоровьем и жизнью, задержал педофила в Алматы, передает Kazakhstan Today.
 
Орденом "Айбын" за задержание педофила наградил президент полицейского, сообщает Polisia.kz
 
Майор полиции Бакытжан Бакиров, задержавший педофила в Алматы, указом президента Республики Казахстан награжден орденом "Айбын" II степени. 
 

За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом "Айбын" II степени Бакирова Бакытжана Ануарбековича - оперуполномоченного управления полиции Турксибского района департамента полиции города Алматы Министерства внутренних дел", - говорится в тексте указа президента РК.

 
Напомним, Бакытжан Бакиров вслед за преступником, пытавшимся сбежать от полицейского, прыгнул из окна 13-го этажа. Приземлившись на террасе двумя этажами ниже, сотрудник правоохранительных органов раздробил ступню. Несмотря на это, он скрутил преступника и удерживал его до того, как подоспел напарник. 
 
Задержанный обвиняется в грабеже и изнасиловании несовершеннолетней.
 
Полиция Алматы разыскала его в течение четырех дней. 

Майор полиции Бакытжан Бакиров перенес три операции на ноге. Врачи заверяют, что вскоре он сможет вернуться к работе.
 
Полицейский - многодетный отец, воспитывающий с супругой шестерых детей.
 

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