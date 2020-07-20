Три операции перенес полицейский, выпрыгнувший из окна 13-го этажа при задержании педофила

Алматы. 19 июля. Kazakhstan Today - 36-летний майор полиции Бакытжан Бакиров, задержавший особо опасного преступника, выпрыгнув за ним из окна 13-го этажа в Алматы перенес три операции, передает Kazakhstan Today.

Полицейский поделился подробностями задержания и рассказал о своей работе, семье и травме, полученной во время задержания в интервью корреспонденту сайта Polisia.kz

Подъехав с коллегами к дому, зашли в КСК. Там я переоделся в гражданскую одежду, чтобы проникнуть в квартиру подозреваемого под видом сантехника. Я и мой напарник Мейір Несіпбай поднялись на 13-й этаж вместе с хозяйкой квартиры, которую снимал разыскиваемый. У нее были с собой запасные ключи, открыли дверь и зашли. Сначала мы его не увидели, и она позвала его, сказав, что труба течет и сантехник пришел заняться ремонтом. Тогда разыскиваемый, ничего не подозревая, вышел в коридор и тут я ринулся за ним. Он забежал в одну из комнат и, взобравшись на подоконник, выпрыгнул в открытое окно. В эти секунды, обычно, вообще ни о чем не думаешь, главное - догнать, вот и я прыгнул следом за ним", - рассказывает майор полиции.

По его словам, о том, что ниже будет терраса, он не знал. "Уже когда мы оказались там, подозреваемый вновь стал убегать, пытаясь спрыгнуть на следующую террасу уровнем ниже, но я успел повалить его и удерживал до прихода подмоги. Только потом понял, что у меня перелом ступни - раздробил ее, когда приземлился, пролетев два этажа вниз", - говорит Бакытжан Бакиров.

Полицейский уже перенес три операции на ноге. "Врачи говорят, что смогу еще побегать за преступниками", - с улыбкой сказал он.

Я понял, что произошло только когда отошел от шока. Семья у меня есть, и она не маленькая. У меня шестеро детей: две дочери и четыре сына. Это самое дорогое, что у меня есть. Поэтому, когда я шел на задержание, я поставил себе цель: любым способом поймать подозреваемого в таком страшном преступлении… Два месяца назад в нашей семье было пополнение - родились близнецы, и стало немного страшно, ведь я не знал, что за окном. Вдруг подозреваемый хотел свести счеты с жизнью, чтобы не попасть за решетку... А я, не задумываясь, выпрыгнул за ним. Да, наша работа ежедневно сопряжена с немалым риском и к этому даже привыкаешь, но такие моменты очень отрезвляют", - поделился полицейский.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей и профессионализм сотрудники полиции, участвовавшие в раскрытии тяжкого преступления поощрены. Майор полиции Бакытжан Бакиров и его напарник старший лейтенант полиции Мейір Несіпбай за храбрость, самоотверженность и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, приказом министра внутренних дел РК награждены медалями "Кукык тортібін камтамасыз етуге коскан улесі ушін" ("За внесенный вклад в обеспечение правопорядка").





Как сообщалось ранее, в Алматы насильник 15-летней девочки пытался сбежать от полиции , выпрыгнув с 13-го этажа. 31-летний приезжий из Экибастуза был задержан сотрудниками полиции по подозрению в совершении разбойного нападения и изнасиловании несовершеннолетней.

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