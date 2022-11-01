Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Индии

Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагического происшествия в индийском штате Гуджарат, сообщает пресс-служба Акорды.
Я с глубокой скорбью воспринял известие об обрушении пешеходного моста в штате Гуджарат, которое привело к трагической гибели людей и большому числу раненых. В связи с этим печальным событием выражаю искренние соболезнования народу и правительству Индии, а также сочувствие семьям, потерявшим своих близких. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - сообщается в телеграмме.
Построенный более 140 лет назад мост на плотине Мачху рядом с городом Морби был закрыт последние два года, информирует РИА Новости.
Его вновь открыли после реконструкции всего четыре дня назад. По данным телеканала Odisha TV, в момент обрушения на мосту находились более 500 человек, в том числе дети. Сообщалось также, что свыше 350 человек после этого оказались в воде.
Ранее сообщалось, что Токаев выразил соболезнования главе Южной Кореи из-за трагедии в Сеуле.