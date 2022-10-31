Токаев выразил соболезнования главе Южной Кореи из-за трагедии в Сеуле

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Астана. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагического происшествия в Сеуле, сообщает пресс-служба Акорды.
С глубокой скорбью воспринял трагическую весть о гибели людей в районе Итэвон в Сеуле. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. В этот скорбный час граждане нашей страны и я солидарны с народом Кореи и разделяем его боль в связи с невосполнимой потерей", - говорится в телеграмме.
Как сообщалось ранее, в районе Итхэвон в центре Сеула 29 октября произошла давка во время празднования Хэллоуина. В результате происшествия погиб 151 и пострадали не менее 82 человек.
Позже стало известно, что во время массовой давки в Сеуле погибла казахстанская студентка.
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Число погибших в давке в Южной Корее возросло до 153 человек, обновленное число пострадавших составляет 103 человека, среди погибших 20 иностранцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на южнокорейскую газету "Хангере".