Нур-Султан. 10 января. Kazakhstan Today - Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо от имени народа Казахстана и от себя лично в связи с трагической катастрофой самолета Sriwijaya Air, унесшей жизни многих людей, передает Kazakhstan Today.

Разделяю тяжелую боль семей, потерявших своих близких в этой ужасной катастрофе. Пусть Всевышний благословит и утешит их в это время скорби и благословит души жертв своей любовью и милосердием", - говорится в телеграмме.

Ранее сообщалось, что Boeing 737-524 местной авиакомпании Sriwijaya Air выполнял 8 января рейс из Джакарты в Пантианак (административный центр провинции Западный Калимантан), на его борту находились 53 пассажира и 12 членов экипажа. Примерно через четыре минуты после вылета из столичного аэропорта самолет упал в море

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