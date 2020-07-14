Нур-Султан. 13 июля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев почтит память жертв пандемии коронавируса, передает Kazakhstan Today.

Перед резиденцией Акорда глава государства Касым-Жомарт Токаев и другие должностные лица почтут память жертв пандемии коронавируса", - написал пресс-секретарь президента Берик Уали в Facebook .

Он отметил, что церемония будет транслироваться в прямом эфире республиканских телеканалов.

Распоряжением главы государства 13 июля объявлено Днем общенационального траура в Республике Казахстан. В связи с этим с 00.00 по всей стране приспущен Государственный флаг.

Сегодня, в день общенационального траура в память о гражданах, ставших жертвами пандемии коронавируса, в 12.00 по времени Нур-Султана по всей стране будет объявлена минута молчания

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