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Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днем домбры

05.07.2020, 11:35 6049
Нур-Султан. 5 июля. Kazakhstan Today - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поздравил граждан с Национальным днем домбры, передает Kazakhstan Today.
 
Полный текст поздравления опубликован на официальном сайте Акорды. Глава государства отметил, что праздник олицетворяет собой курс страны на духовную модернизацию, а также глубокий смысл традиций.
 

В звуках домбры мы слышим истоки отечественной истории и многовековую летопись Великой степи. Исконно присущие казахам благородство и великодушие всегда находили свое отражение в музыкальных произведениях и кюях", - заявил президент.

 
Токаев подчеркнул, что невозможно представить самобытную культуру и искусство казахского народа без домбры.
 

Во все времена проникновенный кюй возвышал национальный дух. "Настоящий казах - не казах, истинный казах - домбра", - так прославил ее наш великий поэт Кадыр Мырза Али. Мы гордимся тем, что наш национальный музыкальный инструмент является культурным наследием, признанным мировым сообществом", - сказал глава государства.

 
Президент напомнил, что священная обязанность каждого - беречь и передавать от отца к сыну бесценное достояние. По его словам, особенно радует, что с каждым годом все больше молодых людей тянутся к домбре.
 

Хочу поблагодарить наших артистов, которые популяризируют традиционную казахскую музыку. Поздравляю всех с Днем домбры! Пусть ее светлые мелодии наполняют каждый дом!" - резюмировал глава государства.

 
Праздник Национальный день домбры был утвержден указом №699 Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева от 12 июля 2018 года. 
 

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