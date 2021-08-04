Той на 100 человек выявили полицейские Алматинской области

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ТАЛГАР. 3 АВГУСТА - Талгарские полицейские выявили той на 100 человек, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Масштабное празднование проводилось в одном из ресторанов посёлка Туздыбастау Талгарского района. Заведение работало в выходной день, вопреки запрету, сообщили в полиции региона.

По данному факту у 59-летней хозяйки торжества взята объяснительная, собранные документы направлены для принятия мер по статье 425 КоАП РК в СЭС Талгарского района", - сообщил исполняющий обязанности начальника ОМПС Талгарского РУП Ринат Бексаинов.

Ранее в Алматинской области были усилены ограничительные меры на территории Карасайского, Талгарского, Илийского районов в период со 2 по 16 августа 2021 года. Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач Алматинской области Ергали Сыдыманов.

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