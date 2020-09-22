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Три трассы республиканского значения станут платными в Мангистауской области

21.09.2020
Актау. 21 сентября. Kazakhstan Today - Платными станут три трассы республиканского значения: Актау - Бейнеу, Атырау - Доссор - Бейнеу - Акжигит - граница Узбекистана и Жетыбай - Жанаозен, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает центр общественных коммуникаций Мангистауской области, первые две трассы станут платными в 2021 году, а вот оплачивать проезд на трассе Жетыбай - Жанаозен, водители начнут в 2022 году. Общая протяженность всех дорог - 719 километров.
 
По словам директора мангистауского филиала АО "НК "Казавтожол" Айбека Ануарбекова, подобная процедура принята во многих странах. 
 

Главная причина, чтобы у нас было достаточно денег на содержание автомобильных дорог. И главный принцип, кто пользуется дорогами, кто их разрушает, тот и должен платить. Это не налоги. Платность предполагает, что дорога сама будет себя окупать", - сказал Айбек Ануарбеков.

 
Уже определены 9 мест установки пунктов стационарного контроля, где будет фиксироваться фото и видео, и эти данные будут поступать в центр обработки данных.
 
К слову, тариф проезда и наименование транспорта, который будет оплачивать проезд, пока неизвестен. Это решится во время общественных слушаний, которые планируется провести к концу года. Отмечается, что дорога Актау - Жетыбай - Жанаозен - это дорога I категории и для всех видов транспорта будет платной, остальные дороги относятся к II и III категории, оплата будет взиматься только с грузовых автомобилей.
 
Ранее сообщалось, что в Казахстане 11 тысю километров дорог станут платными.
 

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