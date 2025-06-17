Улетели, несмотря на предупреждения: около 300 казахстанцев застряли в ОАЭ
В ближайшее время более половины граждан смогут вернуться благодаря договоренности с авиакомпаниями
Астана. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Несмотря на предупреждения властей, самолеты, полные казахстанских туристов, улетали в Объединенных Арабские Эмираты, сообщил на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.
В связи с отменой рейсов ряда авиакомпаний в ОАЭ порядка 300 граждан Казахстана, которые в своем большинстве являются туристами, не могут покинуть страну.
На месте работают наши дипломаты. Ожидается, что в ближайшее время более половины граждан смогут вернуться на родину благодаря достигнутой договоренности с авиакомпаниями", - рассказал Смадияров.
Спикер напомнил об обращении Минтуризма и спорта к казахстанцам с предупреждением о запрете рейсов над и вблизи территорий Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана. Соотечественникам рекомендовали внимательно следить за обстановкой, а также тщательно планировать свои путешествия, в особенности в ОАЭ и страны Залива.
Несмотря на предупреждение, самолеты из Казахстана по направлению ОАЭ в эти два дня вылетали с полной загрузкой. При поездке в страны Ближнего Востока просим еще раз внимательно взвесить все риски и принимать обдуманные решения", - добавил представитель МИД РК, отметив, что пр необходимости возврат казахстанских туристов будет обеспечен совместно с фондом "Туристік Қамқор" и авиакомпаниями.
15 июня два самолета с казахстанскими туристами, которые не смогли вылететь из Дубая 13 июня, приземлились в Алматы.