Уральск может остаться без питьевой воды в ближайшие три года из-за износа сетей

Уральск. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В горводоканале Уральска говорят об угрожающей опасности износа сетей, требуют отремонтировать инфраструктуру и в три раза поднять тарифы на воду.

По словам жителей Уральска, вода из кранов течет с очень слабым напором и она непригодна для питья. Кроме того, с подачей воды частые перебои.

Аварии и отключения воды стали почти нормой", - возмущаются жители многоэтажек.

Люди жалуются, что из кранов льется серо-желтая жидкость. Но специалисты уверяют: вода соответствует требованиям СанПиН.

Летом областной центр и вовсе остается без воды. Скважины не успевают наполнять резервуары. Власти закупили еще свыше 40 резервуаров по 50 кубов. Чтобы делать дополнительные запасы. Емкости, может, и решат вопрос с дефицитом воды, но не с ее качеством, считают специалисты, сообщает телеканал "Астана"

Недавно работали, меняли оборудование. Там вот такая труба 110-го диаметра, там палец не пролазил, все забито. О каком качестве воды может идти речь? И вся эта вода идет людям в квартиры. В ближайшие 2-3 года если ситуация кардинально исправляться не будет, есть большая вероятность, что в городе будут очень серьезные проблемы с подачей воды", - рассказал директор ТОО "Батыс су арнасы" Ануар Аркенов.

На предприятии намерены увеличить тариф на воду втрое. Мол, много лет работают в убыток.

К слову, на этой неделе работники водоканала обвинили свое руководство в растрате и хищении денег. С предприятия уволилось более 40 специалистов, говорится в материале.



