В Казахстане к 2026 году планируется снижение износа сетей до 45%

Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в рамках концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры к 2026 году планируется снижение износа сетей до 45%, сообщает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Для достижения указанного показателя министерством реализуются два механизма выделения средств из республиканского бюджета.

Первый механизм включает в себя бюджетное кредитование c комфортными условиями для получателя (ставка вознаграждения 0,01% годовых; срок кредитования - до 20 лет; льготный период по выплате основного долга - 6 лет; период освоения бюджетного кредита - 2 года).

Второй механизм - субсидирование строительства, реконструкции и модернизации систем тепло-, водоснабжения и водоотведения. Субсидия предоставляется на условиях софинансирования инвестиционных проектов финансовыми институтами (Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития и другие).

В ведомстве отметили, что с помощью вышеперечисленных механизмов финансируется 79 субъектов естественных монополий.

По словам председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК Тимура Карагойшина, на сегодняшний день МИИР РК ведется работа по 3 основным направлениям развития систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения страны. Работа в данном направлении проводится в рамках поручения главы государства о сокращении износа сетей и мощностей, а также разработке действенных стимулов для внедрения инноваций.

Он отметил, что в настоящее время в рамках реализации поручений главы государства, озвученных в послании народу Казахстана, совместно с Министерством национальной экономики проводится работа по снижению показателя износа сетей на 15% в рамках новой тарифной политики.

Согласно данным местных исполнительных органов, общая протяженность сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения составляет порядка 118,6 тысячи киметров.



