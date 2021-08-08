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Ушел из жизни последний ветеран Великой Отечественной войны в Атырауской области

07.08.2021 8128
Ушел из жизни последний ветеран Великой Отечественной войны в Атырауской области
Фото: Акимат Атырауской области
АТЫРАУ. 7 АВГУСТА - 6 августа на 96-м году жизни скончался Закария Султанов - последний ветеран Великой Отечественной войны Атырауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации пресс-службы акимата Атырау, Закария Султанов был последним ветераном Великой Отечественной войны в Атырауской области.
 

Закария Султанов, победивший в жестокой войне прошлого века, стал для нас примером мужества, самоотверженности и патриотизма", - вспоминают в акимате.

 
В 1943 году, пройдя военную подготовку в Гурьевской области, Закария отправился на фронт и вернулся только в 1946 году. 
 

Свидетелем его подвига на войне является орден "Дарын" II степени и многочисленные медали. Несмотря на полученное на фронте ранение, в мирное время без отрыва от труда с честью служил в военном комиссариате, в инспекции внутренних дел", - рассказали в ведомстве.


В апреле 2021 года в Атырауской области на 95-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Тураш Коптлеуов.
 

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