Ушел из жизни последний ветеран Великой Отечественной войны в Атырауской области

Фото: Акимат Атырауской области

АТЫРАУ. 7 АВГУСТА - 6 августа на 96-м году жизни скончался Закария Султанов - последний ветеран Великой Отечественной войны Атырауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации пресс-службы акимата Атырау, Закария Султанов был последним ветераном Великой Отечественной войны в Атырауской области.

Закария Султанов, победивший в жестокой войне прошлого века, стал для нас примером мужества, самоотверженности и патриотизма", - вспоминают в акимате.

В 1943 году, пройдя военную подготовку в Гурьевской области, Закария отправился на фронт и вернулся только в 1946 году.

Свидетелем его подвига на войне является орден "Дарын" II степени и многочисленные медали. Несмотря на полученное на фронте ранение, в мирное время без отрыва от труда с честью служил в военном комиссариате, в инспекции внутренних дел", - рассказали в ведомстве.





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