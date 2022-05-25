В АРРФP назвали фейком информацию о кредитной амнистии

НУР-СУЛТАН. 25 МАЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Шымкента, Акмолинской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Жамбылской и Мангистауской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане 26 мая во второй половине дня ожидается гроза. Ветер юго-восточный днем при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 26 мая на северо-западе, юге Акмолинской области ожидаются гроза, град, шквал, пыльная буря. Ветер юго-восточный днем на северо-западе, юге области 15-20, на северо-западе области порывы 23 метра в секунду.

Днем 26 мая в горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. На севере, западе области - пыльная буря. На севере, западе области, в горных и предгорных районах ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, днем порывы 25 метров в секунду.

В Шымкенте днем 26 мая ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду.

26 мая в Восточно-Казахстанской области в Жарминском районе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

26 мая в центре Кызылординской области сохраняется ветер западный, северо-западный 15-20 метров в секунду. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

26 мая на востоке, юге Актюбинской области ожидаются гроза, град. Ночью на западе, севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. Ветер западный, северо-западный, на востоке, юге и в центре области порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 26 мая на большей части Костанайской области ожидается дождь, в центре и на северо-востоке - сильный дождь. В северной половине области - гроза, град, шквал. На юге, юго-востоке области - пыльная буря. Ветер северо-западный, ночью на западе области 15-20 метров в секунду, днем 15-20, на востоке, юге области порывы 23-28 метров в секунду.

26 мая ночью на северо-западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются на поверхности почвы заморозки 2 градуса.

Днем 26 мая на западе, севере Карагандинской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара - 36 градусов.

Днем 26 мая на севере, западе, юго-западе Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, шквал, град, пыльная буря. Ветер юго-восточный 15-20 метров в секунду, на юго-западе области порывы 25 метров в секунду.

Днем 26 мая на севере Жамбылской области ожидается сильная жара - до 38 градусов.

26 мая в Мангистауской области ночью на юге, днем на севере, востоке, в центре ожидается гроза. Ночью и утром туман на западе области.