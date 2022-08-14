В акимате Алматы назвали причины плохого качества дорог в городе

АЛМАТЫ. 12 АВГУСТА - В акимате Алматы назвали факторы, негативно влияющие на качество дорог в городе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Основными проблемными вопросами, которые негативно влияют на качество дорог, стали факты аварийных разрытий, плановых работ по прокладке сетей коммунальными службами и частными застройщиками", - сообщили в пресс-службе акимата города Алматы.

Аким города Ерболат Досаев поручил синхронизировать действия управлений и акиматов районов города для повышения эффективности и качества работ.

Сообщается, что на сегодня протяженность улично-дорожной сети Алматы составляет 3097 километров, из которых 234 километра не имеют твердого покрытия. Для улучшения показателя доли дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии до 95% к 2025 году "необходимо ежегодно строить 70 километров новых дорог, охватывать средним ремонтом дороги протяженностью не менее 200 километров и текущим ремонтом более 350 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия", отметили в пресс-службе.

В настоящее время в городе продолжается строительство трех развязок. До конца года планируется завершить работы по строительству развязки улица Бухтарминская - Кульджинский тракт, улица Саина - улица Монке би и на проспекте Сейфуллина - улице Жансугурова, срок завершения работ запланирован на 2023 год.

Также был обсужден текущий ход работ по пробивке трех улиц. Пробивку улицы Саина планируется закончить в следующем году, Толе би - в 2024 году в зависимости от сроков выкупа и изъятия земельных участков. Во время встречи доложено о ходе разработки проектно-сметной документации по четырем проектам пробивки улиц - это продолжение проспекта Рыскулова, улиц Жубанова, Кажымукана и проспекта Абая общей протяженностью 9,3 километра.

Кроме того, в рамках среднего ремонта ведутся работы на 221 улице протяженностью 219 километров, в том числе на 18 магистральных улицах города.