В акимате Алматы рассказали, почему сэкономили на праздничном оформлении города

АЛМАТЫ. 29 ДЕКАБРЯ - В связи с нестабильной санитарно-эпидемиологической ситуацией по КВИ произошло секвестрование бюджета, в связи с чем уже второй год подряд в Алматы сокращены расходы на праздничное оформление города, а также проведение культурно-массовых мероприятий, сообщили в управлении культуры Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Все ресурсы были брошены на стабилизацию последствий борьбы с пандемией. В связи с этим, оформление мегаполиса к Новогодним праздникам проведено в сокращенном варианте", - сообщили в управлении.

Как сообщили в городском акимате, традиционно, главная елка города установлена на площади "Астана", возле КБТУ. Остальные инсталляции установлены по 8 районам города - на центральных улицах, возле районных акиматов, на пешеходных зонах. Таким образом, были украшены следующие адреса - Парк Первого Президента, площадка перед Дворцом Республики, площадка перед цирком, пешеходная зона по улице Панфилова и по улице Сауранбаева, Алматы Арена, ТЮЗ имени Н. Сац, Дворец Спорта, Халык Арена, Медео, улицы Майлина, Аль-Фараби акиматами и другим.

Также во всех районах города были установлены ёлки, МАФы и фотозоны. Также использованы малые архитектурные формы прошлого года.

В 2021 году тендер на оформление к празднованию Нового года - 2022 по городу Алматы выиграла компания "Clover Media Group" на 224 млн тенге. Сумма включает не только изготовление и монтаж-демонтаж уличного новогоднего украшения, но и все налоги, предусмотренные законодательством РК, в том числе НДС - более 24 млн тенге", - отметили в управлении культуры.

Как уточняется, в рамках договора были установлены елки, малые архитектурные формы, фотозоны. Всего изготовлено и установлено на улицах города более 100 объектов.

Кроме того, была проведена совместная работа с представителями малого и среднего бизнеса по украшению прилегающей к объекту собственника территории.