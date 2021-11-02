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В Акмолинской области сотрудники акимата продали один участок земли дважды

01.11.2021, 19:19 34588
КОКШЕТАУ. 1 НОЯБРЯ - Сотрудники акимата Акмолинской области продали один участок земли дважды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Жительница Акмолинской области Айнаш Битуганова приобрела земельный участок в 2008 году, но работы по возведению каких-либо зданий на этом участке не проводила, а в 2020 году, решив начать строительство, женщина обнаружила чужой дом на своем участке, пишет SotReport.kz.
 
Как информирует источник, владельцем построенного дома оказался Даулет Бекетаев, которому принадлежит участок по улице Жумыскер по документам. Однако дом он построил на земельном участке Битугановой по улице Бигельдинова.
 
Представитель НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" Курманкулов в суде пояснил, что земельный участок Битугановой пустовал и не был огражден, а потому его решили отдать другому, более заинтересованному владельцу. Кроме того, выяснилось, что участок, который принадлежал Бекетаеву, тоже был продан, и сейчас находится в собственности у другого человека.
 
Он также пояснил, что при предоставлении пустующего земельного участка база не работала, а правоустанавливающие документы Битугановой не приняли во внимание, так как участок пустовал.
 
Однако Битуганова от принадлежащего ей земельного участка не отказывалась, и у акимата отсутствует право коммунальной собственности на этот участок, отсутствует и решение суда о признании этого земельного участка бесхозным. А на основании такого решения суда, отчуждать участок можно, но при определенных условиях. Например, в этом случае собственнику должно быть отправлено уведомление, но и уведомления не было.
 
На основании этих фактов, адвокат Битугановой обратилась в департамент Агентства РК по противодействию коррупции по Акмолинской области с просьбой принять процессуальное решение в отношении сотрудника отдела по земельному кадастру и недвижимости НАО "Правительство для граждан" Акмолинской области Курманкулова, должностных лиц акимата Целиноградского района, Земельного управления Целиноградского района Акмолинской области. Дело находится на рассмотрении суда.
 
Как сообщалось ранее, Антикоррупционной службой по Алматинской области задержаны подозреваемые в совершении хищения земельного участка Казахского национального женского педагогического университета (КазЖенПУ), который незаконно сегментирован на ряд участков, оформлен на аффилированных к задержанным лицам по поддельным документам и в последующем реализован добросовестным покупателям.
 

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новости по теме

В девяти областях объявили штормовое предупреждение

01.11.2021, 21:20 68392
В девяти областях объявили штормовое предупреждение
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Акмолинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане 2 ноября временами ожидаются туман, гололед, днем низовая метель. Ветер западный, с переходом на северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
2 ноября на северо-западе, юго-востоке Акмолинской области ожидается туман, гололед, низовая метель. Ветер западный, с переходом на северо-восточный на юге, северо-востоке области 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду. 
 
Днем 2 ноября на северо-востоке Алматинской области ожидается ветер западный, 15-20 метров в секунду.
 
2 ноября на севере в Западно-Казахстанской области ночью и утром ожидается туман. 
 
Днем 2 ноября на севере-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). В северной половине области ожидается туман, гололед, низовая метель. На западе области ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду.
 
2 ноября на севере, востоке Карагандинской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, с переходом на северо-восточный, на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Днем 2 ноября в центре Кызылординской области ожидается ветер юго-западный, западный, 15-20 метров в секунду.
 
2 ноября на северной половине Костанайской области ожидаются гололед, туман, низовая метель. Ветер западный, с переходом на северо-восточный, на севере, западе области 15-20 метров в секунду. 
 
2 ноября на севере, западе Павлодарской области ожидается гололед, метель, ночью и утром на юге области туман. Ветер юго-западный, с переходом на северный, на юге, северо-востоке области сохраняются порывы 15-20 метров в секунду. 
 
2 ноября ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На севере, западе области ожидаются туман, низовая метель, гололед. Ветер северо-восточный, на юго-западе области 15-20 метров в секунду. 
 
Напомним, в период с 2 по 4 ноября на большей части Казахстана ожидается понижение температуры.
 
Ранее РГП "Казгидромет" представило консультативный прогноз погоды по Казахстану на ноябрь.
 

Президент выразил соболезнования родным и близким Темирхана Досмухамбетова

01.11.2021, 20:57 72442
НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - Президент выразил соболезнования родным и близким видного государственного и общественного деятеля Темирхана Досмухамбетова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали, глава государства в телеграмме соболезнования отметил, что Темирхан Досмухамбетов посвятил свою жизнь работе на благо нашей страны, все его усилия служили политико-экономическому и социально-культурному развитию Казахстана.
 

На постах министра туризма и спорта, руководителя управления делами президента, акима столицы Темирхан Мынайдарович сумел полностью реализовать свои деловые качества. Он всегда с полной самоотдачей выполнял возложенные на него обязанности. Будучи руководителем Национального олимпийского комитета, Темирхан Мынайдарович внес большой вклад в продвижение отечественного спорта. В последние годы он активно способствовал выводу предпринимательства на новый уровень, вносил свою лепту в научное обеспечение сельскохозяйственной отрасли. Он пользовался большим уважением среди коллег и в обществе. Светлый образ Темирхана Мынайдаровича навсегда останется в памяти нашего народа", - говорится в телеграмме.

 
Напомним, ушел из жизни бывший министр туризм и спорта, экс-аким Астаны Темирхан Досмухамбетов.
 

Житель Алматы держал в доме дикого кабана

01.11.2021, 20:48 78463
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 1 НОЯБРЯ - Дикий кабан содержался в одном из домов на окраине Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Этот факт сотрудники природоохранной полиции выявили в ходе целевой отработки. Животное содержалось в одном из домов садоводческого общества "Аксайский медик", сообщает Polisia.kz.
 

С 20 октября по 19 ноября проводится общереспубликанское оперативно-профилактическое мероприятие "Браконьер". В рамках отработки совместно с территориальными органами Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР созданы оперативно-поисковые группы. В данном случае к ответственности по части 1 статьи 389 КоАП РК привлечен 70-летний гражданин М. Материалы дела будут направлены в суд", - рассказал начальник управления полиции Наурызбайского района Дидар Аханов.

 

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