В Акмолинской области сотрудники акимата продали один участок земли дважды

КОКШЕТАУ. 1 НОЯБРЯ - Сотрудники акимата Акмолинской области продали один участок земли дважды, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Жительница Акмолинской области Айнаш Битуганова приобрела земельный участок в 2008 году, но работы по возведению каких-либо зданий на этом участке не проводила, а в 2020 году, решив начать строительство, женщина обнаружила чужой дом на своем участке, пишет SotReport.kz.

Как информирует источник, владельцем построенного дома оказался Даулет Бекетаев, которому принадлежит участок по улице Жумыскер по документам. Однако дом он построил на земельном участке Битугановой по улице Бигельдинова.

Представитель НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" Курманкулов в суде пояснил, что земельный участок Битугановой пустовал и не был огражден, а потому его решили отдать другому, более заинтересованному владельцу. Кроме того, выяснилось, что участок, который принадлежал Бекетаеву, тоже был продан, и сейчас находится в собственности у другого человека.

Он также пояснил, что при предоставлении пустующего земельного участка база не работала, а правоустанавливающие документы Битугановой не приняли во внимание, так как участок пустовал.

Однако Битуганова от принадлежащего ей земельного участка не отказывалась, и у акимата отсутствует право коммунальной собственности на этот участок, отсутствует и решение суда о признании этого земельного участка бесхозным. А на основании такого решения суда, отчуждать участок можно, но при определенных условиях. Например, в этом случае собственнику должно быть отправлено уведомление, но и уведомления не было.

На основании этих фактов, адвокат Битугановой обратилась в департамент Агентства РК по противодействию коррупции по Акмолинской области с просьбой принять процессуальное решение в отношении сотрудника отдела по земельному кадастру и недвижимости НАО "Правительство для граждан" Акмолинской области Курманкулова, должностных лиц акимата Целиноградского района, Земельного управления Целиноградского района Акмолинской области. Дело находится на рассмотрении суда.