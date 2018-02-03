В Актобе родители проиграли иск к семи школам, требуя снять запрет на ношение платков

Актобе. 2 февраля. Kazakhstan Today - В Актобе родители учениц семи школ обратились с иском с суд, требуя отменить запрет на ношение платков в учебных заведениях, но проиграли, передает Kazakhstan Today.

"Родители 7 городских школ обращались в суд, но вчера проиграли его. Это 40-я, 49-я, 13-я, 8-я, 36-я и 23-я школы. Решением суда родители обязаны впредь соблюдать требования к единой школьной форме. После решения суда один ребёнок снял платок", - цитирует руководителя областного управления образования Лаззат Уразбаеву газета "Диапазон" .

Сообщается, что в Актюбинской области на начало января 2018 года 340 детей ходили в школу, не соблюдая единую школьную форму. На сегодня 162 из них сняли платки и пришли в школы, осталось 178 детей.

"В нашем распоряжении имеется приказ №26 Министерства образования и науки РК от 14 января 2016 года, в котором утверждены требования к обязательной школьной форме для организаций среднего образования. Также в уставе каждой школы имеется пункт о данных правилах, и родители обязаны их чётко соблюдать. И здесь родители должны знать, что, если дети не посещают школу длительное время, ребенок не будет аттестован, так как он отстаёт от госпрограммы", - отметила Уразбаева.

По ее информации, на сегодня в отношении 10 семей возбуждены административные дела. В том числе трое родителей из Шалкарского района оштрафовали на 12 023 тенге (5 МРП). Решение вступило в законную силу 30 января.

В отношении еще трёх родителей Каргалинского, четырёх родителей Хромтауского района вынесено решение о возбуждении административного производства.

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