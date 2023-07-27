В Актюбинскую область доставили дополнительный объем препаратов для химобработки от саранчи

667,8 тысячи га обработано против стадных саранчовых и 647 тысяч га - против итальянского пруса

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Актобе. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На территории Актюбинской области 667,8 тысячи га обработано против стадных саранчовых. Фитосанитарные мероприятия против итальянского пруса проведены на 647 тысячах га, обследование площадей на наличие вредителей продолжается. С учетом возможного расширения территорий под химобработку в регион направлен дополнительный объем препаратов на 41 тысячу га. Об этом - На территории Актюбинской области 667,8 тысячи га обработано против стадных саранчовых. Фитосанитарные мероприятия против итальянского пруса проведены на 647 тысячах га, обследование площадей на наличие вредителей продолжается. С учетом возможного расширения территорий под химобработку в регион направлен дополнительный объем препаратов на 41 тысячу га. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.





По данным МСХ, в Актюбинской области распространены два вида стадных саранчовых: итальянский прус и азиатская саранча. Сообщается, что против азиатской саранчи защитные мероприятия проведены на 20,9 тысячи га.





Кроме того, в текущем году в регионе прогнозируется распространение нестадных саранчовых. Для проведения фитосанитарных обработок против нестадных вредителей из местного бюджета выделено 61 млн тенге.





В области находится вице-министр сельского хозяйства Абулхаир Тамабек. Он провел встречи с руководителями крестьянских хозяйств Алгинского, Мугалжарского, Уилского, Темирского, Мартукского, Хромтауского, Каргалинского, Кобдинского, Иргизского, Байганинского, Шалкарского и Айтекебийского районов. На повестке были вопросы организации защитных мероприятий против саранчовых на территории региона.





Для проведения химических обработок задействовано 56 единиц специальной техники, в том числе 19 наземных вентиляторных опрыскивателей, 19 аэрозольных газогенераторов, 8 судов сверхлегкой авиации и 10 самолетов.





Для координации работы на местах создан оперативный штаб, возглавляемый заместителем акима области, утвержден план соответствующих работ.





Вместе с тем продолжается рабочая поездка министра сельского хозяйства в регионы. Ербол Карашукеев провел оперативное совещание на границе Актюбинской и Костанайской областей, где также было зафиксировано распространение саранчи. Вместе с сотрудниками акиматов и фермерами глава МСХ обсудил текущие проблемные вопросы организации защитных мероприятий и дал соответствующие поручения.





В приграничных районах данных областей вредители заселили 20 тысяч га территории двух крестьянских хозяйств - ТОО "Кумкудук" и ТОО "Алтынсарино". В тот же день проведена химобработка на площади 4 тысячи га. Работы будут завершены в ближайшие 2-3 дня. Специалисты отмечают, что итальянский прус в данный период не вредит сельхозпосевам. Сельскохозяйственные культуры не пострадали", - отметили в Минсельхозе.





По данным ведомства, мониторинговые и защитные мероприятия продолжаются.



