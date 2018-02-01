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В Алматы обновлены автобусы на маршруте от рынка "Алтын Орда" до "Кок-Тобе"01.02.2018
Общество  11:17

Алматы. 1 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы обновлены автобусы на маршруте от рынка "Алтын Орда" до "Кок-Тобе", передает Kazakhstan Today.

Как напомнили в городском акимате, в Алматы в рамках транспортной реформы и создания устойчивой системы общественного транспорта ведется обновление подвижного состава. Перевозчик ТОО "Авто Алма Транс" приобрел еще одну партию новых автобусов экологического класса Евро-5.

"Компанией закуплены 20 автобусов марки Yutong с общей вместимостью до 70 человек, которые выехали на обслуживание маршрута №95, курсирующий между рынком "Алтын Орда" и "Кок-Тобе". Следующий маршрут автопарк планирует обновить в мае текущего года", - сообщили в акимате.

"В городе создана прозрачная система в сфере пассажирских перевозок, что позволяет нам уверенно инвестировать средства в развитие, тем более при обновлении автопарка и соблюдении всех обязательств по качественному предоставлению услуг, акиматом оказывается поддержка в виде субсидий", - отметил финансовый директор компании Асылбек Мухамбеталиев.

По его словам, на обновленном в ноябре прошлого года №65 маршруте пассажиропоток вырос более чем в полтора раза, что свидетельствует о готовности населения пересаживаться на общественный транспорт при его надлежащем качестве.

Напомним, в Алматы автобусы уже обновлены на маршрутах №№12, 22, 50, 65, 69, 70, 86, 103, 112, 115, 124, 126, 127, 131, был возобновлен маршрут №77, запущены маршрут №1 и магистральный маршрут №201. Для полноценного транспортного обслуживания присоединенных к городу с соседней области поселков были запущены 10 маршрутов.

В целом в рамках реализуемой в мегаполисе транспортной реформы приобретены 388 автобусов различной вместимости, из которых 290 уже на маршрутах, еще порядка 100 новых автобусов будут выходить поэтапно на маршруты до конца февраля. В свою очередь частные перевозчики также закупают 254 новых автобуса, из которых 111 уже курсируют на дорогах города.
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