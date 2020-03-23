Алматы. 22 марта. Kazakhstan Today - В Алматинской области и Талдыкоргане установили 18 санитарных постов в трех районах, сообщили в Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК, передает Kazakhstan Today.

18 санитарных постов в срочном порядке установили в трех районах Алматинской области и городе Талдыкорган. Специальная межведомственная группа регистрирует въезжающих и покидающих территорию города", - пояснили в Telegram-канале ведомства.

Напомним, вчера отмечен первый случай заболевания коронавирусом в Алматинской области . Инфицированный прилетел из Саудовской Аравии, где он совершал паломничество. Его поместили в боксированную палату инфекционного отделения Карасайской районной больницы.

На данный момент в Казахстане подтверждено 56 случаев коронавируса , из них в Нур-Султане - 31 случай, в Алматы - 22 случая, в Караганде - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай.

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