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В Алматинской области и Талдыкоргане установили 18 санитарных постов в трех районах

22.03.2020, 12:59 10504
Алматы. 22 марта. Kazakhstan Today - В Алматинской области и Талдыкоргане установили 18 санитарных постов в трех районах, сообщили в Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК, передает Kazakhstan Today. 
 

18 санитарных постов в срочном порядке установили в трех районах Алматинской области и городе Талдыкорган. Специальная межведомственная группа регистрирует въезжающих и покидающих территорию города", - пояснили в Telegram-канале ведомства. 

 
Напомним, вчера отмечен первый случай заболевания коронавирусом в Алматинской области. Инфицированный прилетел из Саудовской Аравии, где он совершал паломничество. Его поместили в боксированную палату инфекционного отделения Карасайской районной больницы. 
 
На данный момент в Казахстане подтверждено 56 случаев коронавируса, из них в Нур-Султане - 31 случай, в Алматы - 22 случая, в Караганде - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай.
 

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