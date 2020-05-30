В Алматы 30 мая возобновят деятельность культовые сооружения

Алматы. 29 мая. Kazakhstan Today - Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Алматы №32 от 28 мая 2020 года, в субботу возобновляется деятельность культовых объектов при условии строгого соблюдения требований усиленного санитарно-дезинфекционного режима, передает Kazakhstan Today.

Одним из основных требований работы культовых сооружений в условиях карантина является запрет на проведение коллективных религиозных мероприятий. В частности, пятничные молитвы, субботние и воскресные службы, собрания прихожан для воспевания святых имен и другие виды богослужений с участием большого количества человек. Данные ограничения приняты во избежание распространения коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе акима Алматы.

Вместе с тем во время богослужений все священнослужители обязаны носить маски и медицинские перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. Также в культовые сооружения не будут допущены прихожане без масок и с признаками острых респираторных заболеваний (повышение температуры, кашель, боли в горле, затруднение дыхания).

В свою очередь, допущенные к религиозным мероприятиям прихожане не должны находиться более 15-20 минут внутри культового сооружения, проинформировали также в пресс-службе.

Напомним, что в Казахстане на сегодняшний день выявлено 9932 заболевших коронавирусной инфекцией , из них 2462 случаев зарегистрированы в Алматы. За прошедшие сутки COVID-19 был подтвержден у 84 жителей мегаполиса.

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