В Алматы дополнительным образованием будет охвачено почти 90% школьников - Сагинтаев

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АЛМАТЫ. 28 АПРЕЛЯ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в прямом эфире ТК "Алматы" рассказал о работе по созданию условий для дополнительного и среднетехнического образования, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Сагинтаева, для увеличения охвата детей бесплатным внешкольным образованием в Наурызбайском и Алатауском районах на 2021-2023 годы запланировано строительство двух новых Центров инновационного творчества. В них будет заниматься порядка 14 тысяч детей школьного возраста.

В текущем году будет проведена модернизация Дворца школьников, что позволит расширить программы дополнительного образования для школьников. Будут внедрены новые направления: VR-лаборатория, аэроракетомоделирование, IT-программирование, hi-tech-лаборатория, робототехника, лаборатории по естественным наукам (химия, физика, биология, гидропоника) и так далее.

На базе Дворца школьников будут созданы центры разработки дронов, 3D-прототипирования. Также в рамках модернизации будет восстановлена работа обсерватории и планетария. Если сегодня дворец посещают 5 тысяч детей, то модернизация позволит увеличить это количество в 2 раза, до 10 тысяч.

За счет размещения государственного заказа во внешкольных частных организациях еще 22 тысячи детей будут охвачены дополнительным образованием. Принимаемые меры позволят довести долю алматинских детей, обеспеченных дополнительным образованием, до 88,5%.

Наряду со строительством детских садов и школ для повышения доступности и качества образования с целью обеспечения большего количества молодежи техническим и профессиональным образованием, также ведется расширение инфраструктуры. Сдан в эксплуатацию учебный корпус на 400 мест в Алматинском государственном казахском гуманитарно-педагогическом колледже №1. Кроме того, завершена пристройка к учебному корпусу Алматинского колледжа моды и дизайна на 500 мест с актовым залом на 250 мест.

В соответствии с Третьей социальной инициативой Елбасы по улучшению условий проживания студенческой молодежи завершено строительство общежития на 300 мест в Алматинском государственном казахском гуманитарно-педагогическом колледже №1. Планируется строительство общежитий на территории еще двух колледжей на 300 мест в каждом.

В текущем году будет начато строительство колледжа на 720 мест с общежитием на 300 мест в микрорайоне Зердели Алатауского района. Также планируется строительство колледжа нового формата с общежитием в Индустриальной зоне Алматы. В этих колледжах будет вестись подготовка кадров по новым специальностям. Кроме того, будет создано дополнительно 300 рабочих мест.

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