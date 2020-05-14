В Алматы изменили правила возмещения затрат за комуслуги

Нур-Султан. 13 мая. Kazakhstan Today - В Алматы внесли изменения в правила по осуществлению выплат за коммунальные услуги, передает Kazakhstan Today.

18 апреля текущего года Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан утверждены Правила возмещения затрат поставщикам коммунальных услуг.

22 апреля управлением энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы организован контакт-центр (телефоны: 341-05-27, 377-74-44) по приему заявок от населения по возмещению затрат на коммунальные услуги по 15 тыс. тенге.

Согласно ранее действовавшим правилам помощь предоставлялась тем, кто обратится с заявлением и имеет лицевой счет по следующим категориям лиц:

- инвалиды 1-й, 2-й, 3-й групп;

- семьи, воспитывающие детей-инвалидов;

- многодетные семьи;

- инвалиды и участники Великой Отечественной войны и лица, приравненные к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;

- семьи лиц, погибших при исполнении государственных или общественных обязанностей, несении воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, при спасении человеческой жизни, при охране правопорядка;

- пенсионеры с минимальной пенсией и менее, одинокие пенсионеры;

- граждане, получающие адресную социальную помощь.

Список лиц, входящих в данные категории, сформирован управлением социального благосостояния города Алматы. По состоянию на 10 мая управлением социального благосостояния количество людей, имеющих право на возмещение затрат, изменено с 62 тыс. до 119 тыс.

На сегодняшний день контакт-центром управления энергоэффективности и инфраструктурного развития зарегистрировано 148 тыс. звонков, из них одобрены 17 505 обращений.

В ходе приема заявок возник ряд проблемных вопросов. Так, многие жители города, относящиеся к социально уязвимым слоям населения, оформили лицевые счета не на себя, а на одного из членов семьи.

В этой связи регионами и городом Алматы внесены предложения по внесению изменений в правила, касательно возможности возмещения затрат при оформлении лицевого счета на одного из членов семьи. Министерством указанные предложения были поддержаны в полном объеме (внесены изменения 10 мая 2020 года).

Согласно, пункту 6 измененного приказа Министерства от 10 мая "Категория лиц, имеющие право на возмещение по коммунальным услугам при наличии собственных лицевых счетов или лицевых счетов членов семьи, совместно проживающих с ними".

При этом подпункт 1) статьи 3 Кодекса о браке (супружестве) и семье предусматривает, что брачно-семейное законодательство Республики Казахстан: устанавливает права и обязанности, имущественные и личные неимущественные отношения между членами семьи: супругами, родителями и детьми.

Таким образом, Кодекс признает членами семьи родителей, супругов, детей, при этом правила указывают, что правом на обращение на возмещение платежей за коммунальные услуги вправе те члены семьи, которые совместно проживают с нуждающимися.

Как сообщил на брифинге руководитель управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы Асет Масабаев, арендаторы квартир в Алматы не получат 15 тысяч тенге. "Акимат вносил предложения по включению арендаторов в категорию лиц, имеющих право на возмещение затрат. К сожалению, ввиду непрозрачности сдачи в наем жилища и отсутствия достоверных сведений, данное предложение не поддержано", - сказал он.

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