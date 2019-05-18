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В Алматы мужчину привлекли к уголовной ответственности за разжигание межнациональной розни в соцсети

17.05.2019, 10:22 5482
В Алматы мужчину привлекли к уголовной ответственности за разжигание межнациональной розни в соцсети
Алматы. 17 мая. Kazakhstan Today - В Алматы мужчину привлекли к уголовной ответственности за разжигание межнациональной розни в Instagram, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы, полицейскими Алматы приняты меры в отношении гражданина Н., 1990 года рождения, который через сеть Instagram, допустил умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной розни.
 
"Осенью прошлого года ранее судимый за грабеж мужчина с использованием сетей телекоммуникаций, а именно в популярной социальной сети Instagram, на странице гражданки Ахмадиевой Д. под своим логином оставил недопустимые комментарии, которые им были направлены на возбуждение национальной и религиозной розни. По поступившему заявлению Следственным управлением ДП города Алматы проведено досудебное расследование по статье 174 УК РК. При проведении оперативно-розыскных мероприятий личность нарушителя против мира и безопасности человечества установлена. Согласно заключению судебной экспертизы, в комментариях фигуранта имелись признаки высказываний оскорбительного характера в отношении чести и достоинства лиц уйгурской национальности. Вину в совершенном преступлении он признает полностью и просит извинения", - информирует Следственное управление полиции ДП города Алматы.
 
Вместе с тем полиция мегаполиса призывает пользователей социальных сетей не переходить на оскорбление личностей, национальной чести и достоинства либо религиозных чувств граждан, пропаганды исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, сословной, национальной, родовой или расовой принадлежности. За данные деяния предусмотрена уголовная ответственность. 

 

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