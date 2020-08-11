Алматы. 10 августа. Kazakhstan Today - В Алматы началось строительство второй модульной инфекционной больницы на 300 койко-мест, передает Kazakhstan Today.

Продолжаем наращивать мощности и расширять коечный фонд для борьбы с COVID19. Дали старт строительству второй модульной инфекционной больницы на 300 койко-мест, в том числе 30 реанимационных. Медучреждение будет обеспечено системой медицинских газов, а также аппаратами КТ, УЗИ и рентген", - сообщил в Instagram аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

По его словам, госпиталь будет полностью цифровым.

Осмотр будет проводиться бесконтактным методом, наблюдение - по видеосвязи. Автоматизированная система позволит оперативно отслеживать состояние пациента, а также контролировать перемещения персонала по "зеленой" и "красной" зонам", - отметил аким.





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