В Алматы намерены реконструировать старое здание аэропорта для внутренних рейсов
Алматы. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В аэропорту Алматы началась программа реконструкции старого терминала для внутренних рейсов, сообщил в ходе пресс-тура новый президент воздушной гавани мегаполиса Гокер Косе.
Старый терминал будет служить в качестве внутреннего терминала с гораздо лучшими характеристиками, включая создание совершенно новой системы обработки багажа, расширение залов регистрации, установку нового оборудования для обеспечения безопасности, новую кровлю и модернизацию различных участков. Как вы заметили, пропускная способность терминала внутренних рейсов значительно увеличится и в конечном итоге достигнет пропускной способности в 6 млн пассажиров, в то время как сегодня она составляет менее 1 млн", - рассказал Гокер Косе.
Также запускается процесс обеспечения необходимой инфраструктурой аэродрома. В частности, планируется модернизировать и расширить парк оборудования для наземного обслуживания; привести топливозаправочный комплекс в соответствие с международными стандартами и установить систему топливных гидрантов для заправки ВС вместо топливозаправщиков
Мы продолжим инвестировать в наш грузовой склад и построим грузовой перрон, что необходимо для реализации наших амбиций по превращению Алматы в грузовой хаб Центральной Азии. Мы восстановим 2-ю взлетно-посадочную полосу, которая фактически является нашей основной взлетно-посадочной полосой, но в настоящее время используется в качестве рулежной дорожки из-за ее состояния", - поделился планами глава аэропорта.
Кроме того, планируется создание системы противообледенительной обработки и увеличение количества удаленных парковочных мест.
Напомним, 1 июня текущего года новый международный терминал аэропорта обслужил первые рейсы. С момента открытия, по словам Косе, новым терминалом воспользовались более 200 000 пассажиров и было выполнено 1500 международных рейсов.
Мы немедленно приступили к модернизации и переоборудованию парковочных зон. Вместимость нашей парковки будет увеличена почти до 1300 парковочных мест с прежних 900. Мы планируем модернизировать территорию постепенно и отремонтировать соединительный мост к многоэтажной автостоянке", - поделился глава аэропорта.
Он также отметил, что, по прогнозам, в текущем году воздушная гавань Алматы обслужит 11 млн пассажиров.
Поскольку мы очень быстро перевели международные рейсы в новый терминал, мы открыли столь необходимую пропускную способность, и благодаря этому переезду в нужное время мы можем справиться с пиковым летним трафиком без каких-либо отмен или перерывов", - добавил Гокер Косе.