В Алматы намерены реконструировать старое здание аэропорта для внутренних рейсов

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Алматы. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы микрорайон Нур Алатау Бостандыкского района в очередной раз без уведомления жителей отключили от электроснабжения, отключение длится уже около четырех часов, многочасовые отключения происходят регулярно, передает корреспондент агентства.





Жители в 40-градусную жару остались с неработающими холодильниками, кондиционерами, насосами и прочей техникой, не считая света, мобильной связи, интернета и прочих необходимых людям возможностей.





Напомним, в прошлом году жители Алматы были обеспокоены тем, что системы электроснабжения в жару перегружены работой кондиционеров в квартирах, офисах, соцучережденях и прочих объектах города. Тогда в Алматы наблюдалась аномальная жара.





Представьте, если произойдет скачок напряжения и перегорят кондиционеры и холодильники", - заявила алматинка.