В Алматы найден пропавший подросток

Алматы. 22 февраля. Kazakhstan Today - Пропавший в Алматы 14-летний подросток найден живым и невредимым, передает Kazakhstan Today.
Кунту Шерхан, пропавший без вести 20 февраля этого года, найден и передан родителям, сообщили в пресс-службе департамента полиции города.
Благо, с мальчиком все хорошо, он цел и невредим, ночью был передан родителям. Нашли ребенка в нижней части города. От имени руководства департамента полиции Алматы и общественности выражаем особую благодарность волонтерам за помощь в поисковых мероприятиях и слаженную командную работу", - сказала начальник отдела ювенальной полиции управления местной полицейской службы ДП города полковник полиции Лейла Алипбаева.
По ее словам, в розыске мальчика приняли участие более 150 человек, в их числе сотрудники полиции, волонтеры и педагоги.
Мы до конца верили, что подросток найдется в здравии. Доподлинные причины самостоятельно его ухода из дома будут еще устанавливаться", - заключила Лейла Алипбаева.
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