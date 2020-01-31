Алматы. 30 января. Kazakhstan Today - В Алматы около 200 зданий предложат включить в список архитектурных памятников, передает Kazakhstan Today.

От алматинцев поступило 697 заявок на сохранение исторических зданий. Из них больше 200 повторные. Также жители южного мегаполиса предложили здания, которые уже имеют статус памятников", - сообщили в акимате Алматы.

Отмечается, что специалистами отобрано около 200 зданий, которые будут предложены для включения в список архитектурных памятников местного значения. 6 февраля 2020 года, в 18.30, управление городского планирования и урбанистики города Алматы проведет общественное обсуждение по "Каталогу уникальных зданий", которое состоится в пространстве Qlab по адресу: проспект Абая, 90.

На сегодня государственный список памятников истории и культуры местного значения Алматы включает 118 объектов.

Осенью 2019 года по поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева по сохранению исторической среды Алматы управление городского планирования и урбанистики начало сбор заявок в рамках конкурса "Каталог уникальных зданий" . Работа над ним закончится в феврале 2020 года.

Не могу согласиться с возведением крупного жилого дома на месте исторического здания ТЮЗа на проспекте Абылай хана, а также огромной гостиницы на улице Кабанбай батыра (на месте, где располагался Дворец пионеров, снесенный в 2006 году. - Прим. агентства) - рядом с сосновым парком. Огромная гостиница стоит. Все загородила, все испортила. А также со сносом кинотеатра "Алатау". Зачем надо было сносить здание кинотеатра? Тоже знаковое здание для Алматы. Таких примеров немало", - подчеркнул президент.

Он четко указал, что "следует запретить плотную застройку в центральных частях Алматы" и увеличить количество парковых зон.

Касательно строительства. Не хочу давать никакой оценки предшественникам. Большая работа по микрорайонному развитию проводится, особенно на территории нового Алматы. Потому что свободной земли практически у нас не имеется. Те земли, которые были заложены в банках, наши девелоперы выкупают и согласовывают. Естественно, мы смотрим на то, насколько это соответствует тому району, облику, этажности, которые находятся, вот сейчас они собираются это делать… Мы сейчас не даем разрешений для точечного строительства. И все те, которые находятся в центральной части города, они все находятся под запретом. И ситуация на сегодня такая, что недавно, во время недавнего визита главы государства, тоже было об этом сказано. В центральной части города большой, комплексной застройки нет, и это старый центр, его надо сохранить", - заявил Сагинтаев.

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