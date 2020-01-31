В Алматы около 200 зданий предложат включить в список архитектурных памятников

От алматинцев поступило 697 заявок на сохранение исторических зданий. Из них больше 200 повторные. Также жители южного мегаполиса предложили здания, которые уже имеют статус памятников", - сообщили в акимате Алматы.
Отмечается, что специалистами отобрано около 200 зданий, которые будут предложены для включения в список архитектурных памятников местного значения. 6 февраля 2020 года, в 18.30, управление городского планирования и урбанистики города Алматы проведет общественное обсуждение по "Каталогу уникальных зданий", которое состоится в пространстве Qlab по адресу: проспект Абая, 90.
На сегодня государственный список памятников истории и культуры местного значения Алматы включает 118 объектов.
Осенью 2019 года по поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева по сохранению исторической среды Алматы управление городского планирования и урбанистики начало сбор заявок в рамках конкурса "Каталог уникальных зданий". Работа над ним закончится в феврале 2020 года.
Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев раскритиковал массовый снос зданий и изменение облика Алматы.
Не могу согласиться с возведением крупного жилого дома на месте исторического здания ТЮЗа на проспекте Абылай хана, а также огромной гостиницы на улице Кабанбай батыра (на месте, где располагался Дворец пионеров, снесенный в 2006 году. - Прим. агентства) - рядом с сосновым парком. Огромная гостиница стоит. Все загородила, все испортила. А также со сносом кинотеатра "Алатау". Зачем надо было сносить здание кинотеатра? Тоже знаковое здание для Алматы. Таких примеров немало", - подчеркнул президент.
Он четко указал, что "следует запретить плотную застройку в центральных частях Алматы" и увеличить количество парковых зон.
Позднее аким города Бакытжан Сагинтаев заявил о намерении сохранить исторический центр Алматы.
Касательно строительства. Не хочу давать никакой оценки предшественникам. Большая работа по микрорайонному развитию проводится, особенно на территории нового Алматы. Потому что свободной земли практически у нас не имеется. Те земли, которые были заложены в банках, наши девелоперы выкупают и согласовывают. Естественно, мы смотрим на то, насколько это соответствует тому району, облику, этажности, которые находятся, вот сейчас они собираются это делать… Мы сейчас не даем разрешений для точечного строительства. И все те, которые находятся в центральной части города, они все находятся под запретом. И ситуация на сегодня такая, что недавно, во время недавнего визита главы государства, тоже было об этом сказано. В центральной части города большой, комплексной застройки нет, и это старый центр, его надо сохранить", - заявил Сагинтаев.
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