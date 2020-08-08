В Алматы оштрафовали владельца и посетителей зоны отдыха, работавшей в карантин

Алматы. 7 августа. Kazakhstan Today - В Алматы оштрафовали владельца работавшей во время карантина зоны отдыха, а также ее посетителей, передает Kazakhstan Today.

Комплекс с бассейном работал в Алматы по привычному распорядку: посетителей принимали охотно и без соблюдения санитарных мер. В момент проверки, которая была проведена специальной мониторинговой группой из числа сотрудников районного акимата, УККБТУ и сотрудников полиции, на данном объекте отдыхали около 30 человек, пишет Polisia.kz

Среди отдыхающих есть и семьи с маленькими детьми. Пользовались они общим бассейном, про социальную дистанцию и элементарную гигиену, очевидно, забыли. В отношении 28 человек представителями СЭС были составлены административные протоколы по статье 425 КоАП РК", - рассказал начальник управления полиции Наурызбайского района Дидар Аханов.

Кроме того, к административной ответственности привлечен владелец зоны отдыха. Сумма штрафа для юридического лица составляет 230 МРП.

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