В Алматы появится еще один автоЦОН

Алматы. 24 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы с 1 марта начнет работу еще один ЦОН, оказывающий услуги по оформлению купли-продажи транспортных средств, передает Kazakhstan Today.

С 1 марта алматинцам не надо будет выезжать за пределы города для перерегистрации авто. Все операторы, которые ранее оказывали услуги по оформлению купли-продажи транспортных средств в специализированном ЦОНе №1 (микрорайон Саялы) переехали в здание автокомплекса Avtodom. В связи с переездом в субботу, 27 февраля специализированный ЦОН №1 работать не будет", - сообщили в пресс-службе филиала НАО ГК "Правительство для граждан".

В ведомстве рассказали, что в начале этого года в торговом центре Avtodom открылся небольшой уголок, где услуги по перерегистрации авто предоставлял лишь один оператор. Госкорпорация приняла решение расширить данный уголок и сделать его полноценным сектором автоЦОНа.

Нам важно было разгрузить самый посещаемый спецЦОН и сделать доступной услугу перерегистрации в удобной для алматинцев части города. Новая локация позволит ускорить процесс переоформления купленной машины, не выезжая за пределы города. Мы планируем перевести 50 специалистов отдела регистрации в данный сектор", - сказал председатель правления госкорпорации Адил Кожихов.

В пресс-службе отметили, что, несмотря на пандемию, количество клиентов центров обслуживания населения не уменьшилось. В прошлом году алматинцам было оказано 608 тыс. услуг по перерегистрации автомобилей, что составляет 24% от объема, оказанных услуг по республике.





В специализированном ЦОНе №1 на микрорайоне Саялы алматинцы как и ранее продолжат получать госуслуги, связанные только с оформлением водительского удостоверения. А именно, первичное оформление и сдача теоретических, практических экзаменов, замена в связи с утерей, смена по истечению срока документа, получение дополнительных категорий", - уточнили в госкорпорации, напомнив, что граждане также могут оформить автоуслуги онлайн через eGov.kz и приложение kaspi.kz.

В ведомстве напомнили, что сдача практического экзамена и прохождение медицинского осмотра при получении водительского удостоверения осуществляется в специализированных центрах обслуживания населения микрорайонов Саялы и Кемель. "Кроме того, небольшие уголки по оформлению авто работают в салонах ALLUR AUTO, AstanaMotors и AsterAuto. Всего в Алматы функционируют 5 автоЦОНов.

График работы автоЦОНов: с понедельника по пятницу с 09.00 до 20.00 без перерыва", - добавили в пресс-службе.





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