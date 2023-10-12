Из Тель-Авива в Алматы прибыл самолет с эвакуированными казахстанцами

Фото: Хабар 24

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Алматы. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Самолет из Тель-Авива с казахстанцами на борту приземлился в Алматы минувшей ночью, - Самолет из Тель-Авива с казахстанцами на борту приземлился в Алматы минувшей ночью, сообщает "Хабар 24".





Всего на борту находилось 166 пассажиров, из которых 124 казахстанца и 42 иностранных гражданина. Среди них двое детей младше двух лет. В числе прибывших пассажиров были как туристы, так и местные жители.





Репатриационный рейс из Тель-Авива в Алматы встречали родственники казахстанцев, которые жили, учились или отдыхали в Израиле. Самолет приземлился с небольшой задержкой - в 23.32. По пути судно произвело техническую остановку в Актау. В аэропорту Алматы дежурили медики на случай необходимости оказания скорой помощи прибывшим пассажирам.





Вернувшиеся на родину казахстанцы благодарят отечественных дипломатов за оказанную всестороннюю поддержку.





Мы вообще вначале ничего не поняли. Когда услышали сирены первые, подумали, что это просто скорая помощь. В начале всех этих действий мы оказались в Палестине. Потом переехали в сам Израиль. На север. Там было тихо, спокойно. Я хотел бы в первую очередь выразить благодарность всем, кто смог организовать выезд наш из Израиля. Это такой экстренный выезд", - говорит пассажир репатриационного рейса Дмитрий Байдек.









Ранее казахстанцы, находящиеся на территории Израиля, после начала эскалации палестино-израильского конфликта захотели вернуться на родину и обратились в посольство. Специальный рейс вылетел вчера в 8 часов утра из Алматы.





В аэропорту Тель-Авива ни одного гражданина Казахстана мы не оставили. Мы всех смогли забрать. Очень многие авиакомпании отменили рейсы в эту страну. Практически рейсов гражданских пассажирских не осталось. И поэтому для нас это был очень такой сложный шаг. Но мы рады, что мы смогли выполнить эвакуационный рейс", - сообщил вице-президент по маркетингу и продажам авиакомпании Адел Даулетбек.





Дополнено 11.10.2023, 17.11





В кулуарах мажилиса министр транспорта Марат Карабаев заявил, что дополнительных эвакуационных рейсов из Тель-Авива в Казахстан пока не планируется.





По его словам, все 166 граждан, которые были заявлены, доставлены в Казахстан.





Напомним, в связи с нестабильной ситуацией казахстанские авиакомпании приостановили сообщение с Израилем.





Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.





Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" объявило об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.



